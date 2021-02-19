ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло финский «Йокерит» в КХЛ

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло финский «Йокерит» в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит» в гостевом поединке чемпионата КХЛ.

Дважды по ходу встречи «зубры» вели в счете, но каждый раз хозяевам удавалось догонять соперника. Шайбы у белорусов забросили Алексей Протас и Роб Клинкхамер. Основное время поединка завершилось вничью — 2:2. В дополнительной пятиминутке заброшенных шайб не было, а в серии буллитов удачливее были минчане. Победный бросок исполнил Алексей Протас. В турнирной таблице Западной конференции команда Крэйга Вудкрофта по-прежнему занимает 7-е место. Идущий 8-м «Спартак» отстает на 5 очков. Следующий матч «Динамо» проведет дома. 20 февраля на «Минск-Арене» состоится встреча с челябинским «Трактором».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит» в гостевом поединке чемпионата КХЛ. Дважды по ходу встречи «зубры» вели в счете, но каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поступление в вузы России по ЦТ и другие новости вступительной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by