Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 20 февраля

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети 20 февраля в плановом режиме, сообщается в Telegram-канале государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».

Причина плановой остановки энергоблока Белорусской АЭС – проведение испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

ФОТО: БЕЛТА

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