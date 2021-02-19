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Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 20 февраля
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети 20 февраля в плановом режиме,
Причина плановой остановки энергоблока Белорусской АЭС – проведение испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
ФОТО: БЕЛТА
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Первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети 20 февраля в плановом режиме, сообщается в Telegram-канале государственного производственного объединения...
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