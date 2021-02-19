Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Тарайковского

Источник материала: ОНТ

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич прокомментировал решение об отказе возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского во время протестных акций в Минске. Об этом информирует БЕЛТА.

Следствие установило, что 10 августа 2020 года около 23 часов во время массового противостояния протестующих и правоохранителей возле станции метро Пушкинская Александр Тарайковский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отделился от толпы участников несанкционированной акции и, игнорируя многочисленные предупреждения, направился в сторону сотрудников органов внутренних дел.

По версии следствия, в сложившихся обстоятельствах правоохранители имели право на использование нелетального оружия в целях предотвращения более тяжких последствий.

Фото: БЕЛТА

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