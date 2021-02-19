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Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Тарайковского

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Тарайковского

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич прокомментировал решение об отказе возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского во время протестных акций в Минске. Об этом информирует БЕЛТА.

Следствие установило, что 10 августа 2020 года около 23 часов во время массового противостояния протестующих и правоохранителей возле станции метро Пушкинская Александр Тарайковский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отделился от толпы участников несанкционированной акции и, игнорируя многочисленные предупреждения, направился в сторону сотрудников органов внутренних дел.

По версии следствия, в сложившихся обстоятельствах правоохранители имели право на использование нелетального оружия в целях предотвращения более тяжких последствий.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич прокомментировал решение об отказе возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра...
 
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