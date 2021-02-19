ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы главные восходящие звезды года

19.02.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Журнал Time назвал главных восходящих звезд 2021 года. Список появился на Lenta.ru со ссылкой на сайт издания.


Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa

В него вошли как музыкальные исполнители и актеры, так и блогеры, активисты и даже исследователи. В разделе «артисты» оказались певицы Фиби Бриджерс и Дуа Липа, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер, юмористка Эмбер Раффин, актер Джон Дэвид Вашингтон, бразильская исполнительница Анитта, кантри-музыкант Люк Комбс, сценаристка Миша Грин, рэпер Lil Baby, актрисы Флоренс Пью и Ана де Армас, художники Салман Тур и Амоако Боафо, фотограф Джон Хенри, дуэт Chloe X Halle, актер Лакит Стэнфилд, режиссер документального кино Джон Уилсон и актриса Шира Хаас.

Cамой влиятельной звездой по версии журнала Time стала британская певица Дуа Липа. Исполнительница снялась для обложки издания.

Осенью Time опубликовал список самых влиятельных деятелей искусства. Среди прочих в него вошли исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, актер Майкл Б. Джордан, певица Селена Гомес, музыкант Джей Бальвин, артистка Холзи, танцовщица Джоджо Сива, актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, исполнительница Дженнифер Хадсон и виолончелист Йо Йо Ма.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Time назвал главных восходящих звезд 2021 года. Список появился на Lenta.ru со ссылкой на сайт издания.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Печатать ли чек?» Что вам нужно, а что не нужно в современном такси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by