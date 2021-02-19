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Названы главные восходящие звезды года
Источник материала: Tut.by
Журнал Time назвал главных восходящих звезд 2021 года. Список
В него вошли как музыкальные исполнители и актеры, так и блогеры, активисты и даже исследователи. В разделе «артисты» оказались певицы Фиби Бриджерс и Дуа Липа, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер, юмористка Эмбер Раффин, актер Джон Дэвид Вашингтон, бразильская исполнительница Анитта, кантри-музыкант Люк Комбс, сценаристка Миша Грин, рэпер Lil Baby, актрисы Флоренс Пью и Ана де Армас, художники Салман Тур и Амоако Боафо, фотограф Джон Хенри, дуэт Chloe X Halle, актер Лакит Стэнфилд, режиссер документального кино Джон Уилсон и актриса Шира Хаас.
Cамой влиятельной звездой по версии журнала Time стала британская певица Дуа Липа. Исполнительница снялась для обложки издания.
Осенью Time
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Журнал Time назвал главных восходящих звезд 2021 года. Список появился на Lenta.ru со ссылкой на сайт издания.
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