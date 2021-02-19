Погода в СНГ: мороз и сильный ветер в Нур-Султане, еще один жаркий день в Душанбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву ждет новая погодная аномалия – температурные качели. Какая погода прогнозируется в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туман, метель и гололед. Нур-Султан стал центром непогоды. В столице Казахстана объявили штормовое предупреждение. На улице минус 17 и порывы ветра до 15 метров в секунду. На севере из-за бурана закрыты некоторые трассы.

Плохая видимость и на дорогах Костанайской области. Там дежурят спасатели и полиция. Накануне метель и сильный ветер практически отрезали путь к городу.

Колонне застрявших машин помог полицейский. Он бежал впереди и указывал водителям дорогу. На видео видно, как мужчину качает порывами ветра, а лобовое стекло машины почти замело от снега.

Беларусь

Жители Беларуси пережили последнюю морозную ночь этой зимы. Столбики термометров опустились до минус 28. С этого дня холод начал отступать, обрадовали синоптики. Сегодня днем еще минус 11, а в выходные уже плюс четыре в некоторых областях. В столице заканчивают убирать залежавшийся снег. Весну Минск должен встретить обновленным и чистым. В субботу на помощь коммунальным службам выйдут студенты, члены общественных организаций и простые жители. Большая уборка дворов, улиц и парков пройдет во всех районах столицы.

Таджикистан