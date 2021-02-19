ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: мороз и сильный ветер в Нур-Султане, еще один жаркий день в Душанбе

19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву ждет новая погодная аномалия – температурные качели. Какая погода прогнозируется в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туман, метель и гололед. Нур-Султан стал центром непогоды. В столице Казахстана объявили штормовое предупреждение. На улице минус 17 и порывы ветра до 15 метров в секунду. На севере из-за бурана закрыты некоторые трассы.

Плохая видимость и на дорогах Костанайской области. Там дежурят спасатели и полиция. Накануне метель и сильный ветер практически отрезали путь к городу.
Колонне застрявших машин помог полицейский. Он бежал впереди и указывал водителям дорогу. На видео видно, как мужчину качает порывами ветра, а лобовое стекло машины почти замело от снега.

Беларусь

Жители Беларуси пережили последнюю морозную ночь этой зимы. Столбики термометров опустились до минус 28. С этого дня холод начал отступать, обрадовали синоптики. Сегодня днем еще минус 11, а в выходные уже плюс четыре в некоторых областях. В столице заканчивают убирать залежавшийся снег. Весну Минск должен встретить обновленным и чистым. В субботу на помощь коммунальным службам выйдут студенты, члены общественных организаций и простые жители. Большая уборка дворов, улиц и парков пройдет во всех районах столицы.

Таджикистан

Еще один удивительно жаркий день в Душанбе. Днем до плюс 25 и без осадков. Совсем не февральская погода. Но на прощанье последний месяц зимы приготовил жителям Таджикистана порцию холода, сырости и снега. В воскресенье погода резко изменится: пройдут дожди, а в горах выпадет снег. Столбики термометров начнут движение вниз. Жителям придется вновь достать из гардероба теплые куртки и зонты.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какая погода прогнозируется в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве задержали двух белорусов. Их разыскивали за участие в августовских протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by