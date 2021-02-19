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Бабурин ― Кочетков: в Конституциях Беларуси и РФ нужна тема интеграции

19.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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В программе "Горизонт событий" на радио Sputnik о проблемах белорусско-российской интеграции, протестных настроениях в двух братских странах и сломе традиционных ценностей в западном мире рассуждают известный российский политики Сергей Бабурин и президент фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

"Мы все страдаем от того, что и в Беларуси, и в России, и вообще на постсоветском пространстве потеряли смысл того, что происходит. Потеряли цель развития. Если наши предки строили коммунизм, мы что строим? Куда идем, чего хотим? И я, встречаясь с белорусами, всегда говорю, что Беларуси нужна конституционная реформа, но она не должна идти в  отрыве от конституционной реформы Российской Федерации. И я не имею ввиду реформу прошлого года", ― говорит Бабурин.

Существенное упущение конституционных реформ в обеих странах, по мнению российского политика, состоит в том, что ни в Беларуси, ни в России в Конституции не закреплена модель объединения, особенно сейчас, "когда наши недруги получили дополнительный импульс для борьбы против Беларуси и России с приходом в Белый дом Джо Байдена".

© Sputnik
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"Безусловно, в любом обществе всегда существуют несогласные с чем бы то ни было. Несогласные по определению. Такая порода людей, которые "всегда против". У нас эти люди называются либералами, хотя к классическому либерализму никакого отношения не имеют. Здесь они называются "змагарами-националистами", хотя к национализму тоже не имеют отношения", ― отмечает Кочетков.

Те, кто сегодня выступают против объединения России и Беларуси, сегодня не имеют некого позитивного настроя, кроме мечты о том, чтобы "быть Европой", рассуждает Бабурин, но тут же задается вопросом: "Той Европой, которая сегодня все больше исповедует ислам или погрязла в бесовщине однополых браков и утраты семейных ценностей? Эта Европа падает в пропасть и погибнет в течение полутора поколений", резюмирует политик.

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