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Бабурин ― Кочетков: в Конституциях Беларуси и РФ нужна тема интеграции
19.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Мы все страдаем от того, что и в Беларуси, и в России, и вообще на постсоветском пространстве потеряли смысл того, что происходит. Потеряли цель развития. Если наши предки строили коммунизм, мы что строим? Куда идем, чего хотим? И я, встречаясь с белорусами, всегда говорю, что Беларуси нужна конституционная реформа, но она не должна идти в отрыве от конституционной реформы Российской Федерации. И я не имею ввиду реформу прошлого года", ― говорит Бабурин.
Существенное упущение конституционных реформ в обеих странах, по мнению российского политика, состоит в том, что ни в Беларуси, ни в России в Конституции не закреплена модель объединения, особенно сейчас, "когда наши недруги получили дополнительный импульс для борьбы против Беларуси и России с приходом в Белый дом Джо Байдена".
Те, кто сегодня выступают против объединения России и Беларуси, сегодня не имеют некого позитивного настроя, кроме мечты о том, чтобы "быть Европой", рассуждает Бабурин, но тут же задается вопросом: "Той Европой, которая сегодня все больше исповедует ислам или погрязла в бесовщине однополых браков и утраты семейных ценностей? Эта Европа падает в пропасть и погибнет в течение полутора поколений", резюмирует политик.
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