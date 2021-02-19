Белорусов, участвовавших в акциях протеста летом, задержали в РФ - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главное управление уголовного розыска МВД Российской Федерации задержало в Москве двоих белорусов, оба являются фигурантами уголовных дел, сообщает брестское управление ГУБОПиК МВД.

21-летний парень обвиняется в участии в августовских массовых беспорядках в Бресте. 27-летнему задержанному вменяют сопротивление сотруднику милиции,которое парень оказал во время летних протестных акций в областном центре.

"В январе оперативники вышли на младшего из "беглецов" (10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады), а в начале февраля задержали и старшего парня (9 августа оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием)", - говорится в сообщении.

Ранее 21-летний брестчанин привлекался к административной ответственности, а 27-летний задержанный - один из лидеров движения фанатов-неонацистов.

Как и за что задерживали белорусов в России - смотрите на видео.

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