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Белорусов, участвовавших в акциях протеста летом, задержали в РФ - видео
19.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главное управление уголовного розыска МВД Российской Федерации задержало в Москве двоих белорусов, оба являются фигурантами уголовных дел, сообщает брестское управление ГУБОПиК МВД.
21-летний парень обвиняется в участии в августовских массовых беспорядках в Бресте. 27-летнему задержанному вменяют сопротивление сотруднику милиции,которое парень оказал во время летних протестных акций в областном центре.
"В январе оперативники вышли на младшего из "беглецов" (10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады), а в начале февраля задержали и старшего парня (9 августа оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием)", - говорится в сообщении.
Ранее 21-летний брестчанин привлекался к административной ответственности, а 27-летний задержанный - один из лидеров движения фанатов-неонацистов.
Как и за что задерживали белорусов в России - смотрите на видео.
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Два брестчанина - 21 и 27 лет - находились в межгосударственном розыске, сейчас они ожидают экстрадиции в Беларусь.
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