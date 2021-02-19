Поступление в вузы России по ЦТ и другие новости вступительной кампании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. В новой вступительной кампании 2021 года поступить в вузы России белорусам можно будет по результатам централизованного тестирования, однако есть несколько условий, заявила корреспонденту Sputnik замминистра образования и науки РФ Наталья Бочарова на выставке "Образование и карьера" в Минске.

"Как вы знаете, не во всех странах у нас открыты пункты сдачи ЕГЭ – на сегодня в 62 государствах. И Беларуси среди них нет. Однако в рамках Союзного государства мы сочли возможным, начиная с этого года, принимать белорусских абитуриентов по результатам ЦТ. Но особо подчеркну: по итогам успешно сданного тестирования", – пояснила Бочарова.

По ее словам, в ряде случаев вузы могут устанавливать свои требования, в частности, проводить дополнительные собеседования, чтобы, помимо сертификатов ЦТ, убедиться в достаточном уровне знаний студентов.

"Бюджетка" в филиалах

Замминистра также напомнила, что некоторые российские вузы имеют филиалы в Беларуси, и в этом году в двух из них будут принимать белорусов на бюджетные места.

"До этого в филиалах реализовались образовательные программы на основе платного обучения. В этом году принято решение открыть по 50 бесплатных мест в РГСУ и РЭУ имени Плеханова в Минске", – отметила она.

Наталья Бочарова подчеркнула, что некоторые направления подготовки в этих вузах дублируются в других университетах, поэтому в 2021 году здесь будут открыты новые специальности – цифровая экономика и цифровая безопасность.

"Эти направления очень актуальны сегодня", – констатировала заместитель министра образования и науки РФ.

Сроки продлены

Она добавила, что возможностей для поступления в российские вузы у белорусов, помимо нововведения с ЦТ, очень много. К тому же, "создан большой фонд для поступления иностранных граждан, которые могут обучаться бесплатно".

"В этом году объем квот для иностранных абитуриентов существенно увеличен – выделено дополнительно 3 тысячи мест", – сказала Бочарова.

Напомним, в конце декабря 2020 года премьер России Михаил Мишустин подписал документ о выделении дополнительных квот на обучение иностранных граждан с 15 до 18 тысяч. Россотрудничество, которое занимается приемом заявок, сообщило, что срок подачи документов продлен до 15 марта.

Подытоживая работу специализированной выставки "Образование и карьера", которая проходит в эти дни в минском Дворце искусств, замминистра российского ведомства резюмировала, что она прошла продуктивно.

© Sputnik Замминистра образования и науки РФ Наталья Бочарова на выставке "Образование и карьера" в Минске

"Наша задача была – показать, какие направления подготовки мы можем предложить будущим студентам с точки зрения текущей экономической ситуации в Беларуси. Российские вузы намерены готовить для белорусской экономики кадры по тем направлениям и специальностям, которые у нас представлены наилучшим образом", – заключила Наталья Бочарова.

Читайте также: