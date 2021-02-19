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Кремль: Путин обсудит с Лукашенко реализацию крупных проектов

19.02.2021 17:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время сочинской встречи 22 февраля Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко реализацию крупных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль: Путин обсудит с Лукашенко реализацию крупных проектов

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в релизе Кремля.

Лукашенко вылетел в Сочи 19 февраля, сообщила его пресс-служба, отметив, что стороны подробно обсудят «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».

Переговоры с Путиным Лукашенко анонсировал 18 февраля во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он дал понять, что с Путиным планируется обсудить новые проекты в экономической сфере.

«Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить», — заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно ожидать весьма продолжительные переговоры». По словам представителя Кремля, на переговорах будут обсуждаться, в частности, двусторонние отношения, также собеседники намерены обменяться мнениями по международной проблематике.

О грядущих переговорах Александра Лукашенко с Владимиром Путиным стало известно на прошлой неделе. Российская газета «Коммерсант» сообщала, что в ходе переговоров среди прочего планируется обсудить новый кредит для Беларуси на сумму не менее 3 млрд долларов. Собеседники издания в правительстве РФ заявили, что Беларусь хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство Белорусской АЭС.

Ранее белорусские власти заявляли, что эти средства могут быть направлены на реализацию новых проектов, в частности, связанных с созданием инфраструктуры для экспорта белорусских товаров через российские порты.

 
 
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Во время сочинской встречи 22 февраля Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко реализацию крупных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
 
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