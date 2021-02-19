|
В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто
Источник материала: Навiны
Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.
По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ягуар», двигаясь по улице Городецкой в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка 2012 года рождения. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный автомобиль «Опель».
Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)