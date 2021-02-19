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В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто

19.02.2021 17:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.

В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ягуар», двигаясь по улице Городецкой в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка 2012 года рождения. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный автомобиль «Опель».

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

 
 
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Автомобиль «Ягуар» сбил мальчика 2012 года рождения, который выбежал на дорогу при красном сигнале светофора.
 
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