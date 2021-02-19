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Минюст подтвердил возможные поправки в УК. В том числе и о пожизненном за посягательство на жизнь силовика

19.02.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ранее мы писали, что в Беларуси готовится проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Он предусматривает, что ужесточится наказание для налоговых уклонистов, распространителей персональных данных, владельцев интернет-ресурсов и посягнувших на жизнь силовиков. Министерство юстиции ответило на запрос Onliner, кто занимается возможными новшествами  и когда простые люди смогут поучаствовать в обсуждении этих предложений.

— В соответствии с протоколом поручений президента Республики Беларусь, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, от 7 июля 2020 года №23 Совету министров Республики Беларусь совместно с иными заинтересованными поручено, помимо прочего, обеспечить разработку законопроекта, направленного на системное совершенствование кодексов об уголовной ответственности, — рассказали в Минюсте.

18 августа была создана межведомственная рабочая группа «из числа представителей заинтересованных государственных органов, общественности, юридической науки, экспертов». В ее состав вошли представители Верховного суда, Генпрокуратуры, Национального центра законодательства и правовых исследований, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, БГУ и других организаций.

— В ходе подготовки законопроекта заинтересованные государственные органы вносили в том числе предложения по корректировке норм УК, указанных в рассматриваемом обращении. По результатам проведенной работы была подготовлена первичная редакция проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», — ответили в ведомстве.



Здесь можно увидеть перечень предложений, которые обсуждались специалистами. Например, предлагается судить налоговых уклонистов не по одной, а по двум статьям УК; ужесточить наказание за «незаконные сбор, обработку, хранение, предоставление, распространение информации о частной жизни или персональных данных». Интересно, что есть предложение дополнить УК статьей 342-1 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» — формулировка такая же, как в нынешней 23.34 КоАП. Предлагается применять к человеку, который дважды за год проходил по 23.34, арест или ограничение/лишение свободы до трех лет. Проект изменений в УК предлагает ужесточение наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего (ст. 362). Такие действия хотят наказывать лишением свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненным сроком.

Вместе с тем, пояснили в Минюсте, вести речь о каких-либо конкретных редакциях статей, включенных в проект, преждевременно: работа над законопроектом продолжается.

— В последующем с учетом положений пункта 2 статьи 41 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» законопроект в редакции, согласованной заинтересованными государственными органами, будет внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, — рассказали в министерстве.

 

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Ранее мы писали, что в Беларуси готовится проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Он предусматривает, что ужесточится наказание для налоговых...
 
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