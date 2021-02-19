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Минюст подтвердил возможные поправки в УК. В том числе и о пожизненном за посягательство на жизнь силовика
Источник материала: Onliner
— В соответствии с протоколом поручений президента Республики Беларусь, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, от 7 июля 2020 года №23 Совету министров Республики Беларусь совместно с иными заинтересованными поручено, помимо прочего, обеспечить разработку законопроекта, направленного на системное совершенствование кодексов об уголовной ответственности, — рассказали в Минюсте.
18 августа была создана межведомственная рабочая группа «из числа представителей заинтересованных государственных органов, общественности, юридической науки, экспертов». В ее состав вошли представители Верховного суда, Генпрокуратуры, Национального центра законодательства и правовых исследований, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, БГУ и других организаций.
— В ходе подготовки законопроекта заинтересованные государственные органы вносили в том числе предложения по корректировке норм УК, указанных в рассматриваемом обращении. По результатам проведенной работы была подготовлена первичная редакция проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», — ответили в ведомстве.
Вместе с тем, пояснили в Минюсте, вести речь о каких-либо конкретных редакциях статей, включенных в проект, преждевременно: работа над законопроектом продолжается.
— В последующем с учетом положений пункта 2 статьи 41 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» законопроект в редакции, согласованной заинтересованными государственными органами, будет внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, — рассказали в министерстве.
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Минюст подтвердил возможные поправки в УК. В том числе и о пожизненном за посягательство на жизнь силовика
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