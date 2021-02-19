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Маск назвал инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных

19.02.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск продолжает забавляться с криптовалютами, придавая импульс то одним, то другим виртуальным деньгам. На этот раз бизнесмен упомянул биткоин, назвав его «чуть более выгодным способом» инвестиций, нежели наличные — так передают слова Маска информационные агентства.

В оригинале же основатель Tesla заявил, что считает инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных. И потом добавляет, что «биткоин примерно такое же *** [бесполезная субстанция], как и фиатные деньги».

Маск назвал инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных
Маск назвал инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных

Кроме того, он назвал «достаточно рискованным» (или «авантюрным») предприятием покупку компанией Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов.

Также была упомянута и другая криптовалюта — Dogecoin, которая после пары твитов Илона Маска прибавила в цене. Маск заявил, что на фоне ее популярности прикупил пару монеток для своего 9-месячного сына.

На фоне реакции Маска подрос в цене и биткоин, курс которого вплотную приближается к $53 тысячам за единицу.


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Теги: Курсы валют
 
 
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Илон Маск продолжает забавляться с криптовалютами, придавая импульс то одним, то другим виртуальным деньгам. На этот раз бизнесмен упомянул биткоин, назвав его...
 
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