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Маск назвал инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных
Источник материала: Onliner
Илон Маск продолжает забавляться с криптовалютами, придавая импульс то одним, то другим виртуальным деньгам. На этот раз бизнесмен упомянул биткоин, назвав его «чуть более выгодным способом» инвестиций, нежели наличные — так передают слова Маска информационные агентства.
В оригинале же основатель Tesla заявил, что считает инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных. И потом добавляет, что «биткоин примерно такое же *** [бесполезная субстанция], как и фиатные деньги».
Кроме того, он назвал «достаточно рискованным» (или «авантюрным») предприятием покупку компанией Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов.
Также была упомянута и другая криптовалюта — Dogecoin, которая после пары твитов Илона Маска прибавила в цене. Маск заявил, что на фоне ее популярности прикупил пару монеток для своего 9-месячного сына.
На фоне реакции Маска подрос в цене и биткоин, курс которого вплотную приближается к $53 тысячам за единицу.
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Илон Маск продолжает забавляться с криптовалютами, придавая импульс то одним, то другим виртуальным деньгам. На этот раз бизнесмен упомянул биткоин, назвав его...
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