Маск назвал инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных

Источник материала: Onliner

Илон Маск продолжает забавляться с криптовалютами, придавая импульс то одним, то другим виртуальным деньгам. На этот раз бизнесмен упомянул биткоин, назвав его «чуть более выгодным способом» инвестиций, нежели наличные — так передают слова Маска информационные агентства.

В оригинале же основатель Tesla заявил, что считает инвестиции в биткоин «чуть менее глупыми», чем сбережения в наличных. И потом добавляет, что «биткоин примерно такое же *** [бесполезная субстанция], как и фиатные деньги».









Кроме того, он назвал «достаточно рискованным» (или «авантюрным») предприятием покупку компанией Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов.

Также была упомянута и другая криптовалюта — Dogecoin, которая после пары твитов Илона Маска прибавила в цене. Маск заявил, что на фоне ее популярности прикупил пару монеток для своего 9-месячного сына.

На фоне реакции Маска подрос в цене и биткоин, курс которого вплотную приближается к $53 тысячам за единицу.