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В Москве задержали двух белорусов. Их разыскивали за участие в августовских протестах
Источник материала: Onliner
В телеграм-канале МВД появилась
Известно, что их задержали российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК МВД.
МВД также сообщает, что впервые оперативники вышли на одного из мужчин в январе. 10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады. В начале февраля задержали и второго мужчину.
Оба белоруса уже попадали под внимание силовиков.
Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.
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В телеграм-канале МВД появилась информация о задержании в Москве двух жителей Бреста. Сообщается, что в Беларуси они находились в межгосударственном розыске с...
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