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В Москве задержали двух белорусов. Их разыскивали за участие в августовских протестах

19.02.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-канале МВД появилась информация о задержании в Москве двух жителей Бреста. Сообщается, что в Беларуси они находились в межгосударственном розыске с прошлого года за преступления, совершенные во время протестов в областном центре.

Известно, что их задержали российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК МВД.

МВД также сообщает, что впервые оперативники вышли на одного из мужчин в январе. 10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады. В начале февраля задержали и второго мужчину.

Оба белоруса уже попадали под внимание силовиков.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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В телеграм-канале МВД появилась информация о задержании в Москве двух жителей Бреста. Сообщается, что в Беларуси они находились в межгосударственном розыске с...
 
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