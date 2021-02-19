«Печатать ли чек?» Что вам нужно, а что не нужно в современном такси?

Источник материала: Onliner Не то чтобы это был разговор об экологии, хотя и о ней тоже. Когда вы снимаете деньги в банкомате, вас спрашивают: «Печатать чек?» Одни соглашаются и потом еще долго хранят бумажный квиток, другие берут скорее по инерции и сразу же выбрасывают, третьи и вовсе отказываются, предпочитая следить за приходом-расходом виртуально. В любом случае выбор есть — и это прекрасно. А вот перевозчики сферы такси жалуются на то, что у них выбора нет: чек выдавать они обязаны, а для этого должны каждую машину оснастить недешевым оборудованием. Отсюда вопрос к пассажирам: вам оно надо, или все это пережитки прошлого?

Когда по таксометру, а когда — нет

П. 164 Правил автомобильных перевозок пассажиров определено, что водитель автомобиля-такси обязан по окончании автомобильной перевозки выдать пассажиру платежный документ и произвести с ним расчет, а в случаях оплаты пассажирами выполненных автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси в безналичном порядке — направить на адрес электронной почты, указанный заказчиком автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси, электронную квитанцию.

П. 168 этих же правил гласит, что пассажир автомобиля-такси обязан по окончании автомобильной перевозки пассажира автомобилем-такси уплатить установленную плату за проезд согласно показаниям кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, или электронной информационной системы.

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Вариант с электронной информационной системой — это для безналичной оплаты. Когда же речь заходит о наличных, начинается совсем другая история.

Сценариев обычно два. Первый: вы садитесь в автомобиль такси и не знаете точно, во сколько вам обойдется поездка. Не важно в данном случае, словили ли вы машину «от борта» или вызвали через диспетчерскую службу. Поездка осуществляется по таксометру, куда «вбиты» определенные тарифы, которые знает водитель, но не факт, что знаете вы. После завершения поездки водитель обязан предоставить чек, в котором будет указана итоговая сумма к оплате.

Второй сценарий визуально не отличается для пассажира от варианта с безналичной оплатой. Клиент точно так же заказывает такси через приложение, он заранее знает стоимость поездки, но производит оплату не привязанной картой, а наличными средствами. Загвоздка в том, что, принимая наличные, таксист обязан пользоваться тем самым кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром.

Как вы платите за такси?

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Что на практике

Чтобы понять, как все происходит на практике, мы обратились к одному из перевозчиков — то есть юрлицу, владеющему автомобилями, на которых осуществляется извоз пассажиров.

— Действующая редакция Правил пассажирских перевозок подразумевает то, что автомобили такси должны быть оборудованы таксометрами, как в старые добрые времена. И стоимость поездки при оплате наличными по факту должна определяться таксометром, то есть по колесам: сколько километров пути пройдено, сколько простояли в пробках и т. д. Но вот уже несколько лет, по крайней мере с момента прихода Uber, стоимость поездки определяется программой. И определяется она до поездки, с учетом спроса, числа водителей, ситуации на дорогах. В реальности наступает ситуация, когда водитель берет поездку через приложение, стоимость этой поездки определяется программой, по закону в автомобиле должен быть установлен таксометр, но физически этот прибор не может посчитать стоимость поездки так же, как и программа, итоговые суммы разнятся, — объясняет перевозчик.





Как все выглядит глазами пассажира: открываете приложение, указываете начальную и конечную точки поездки, видите итоговую стоимость, соглашаетесь. Водитель привозит вас, получает оплату наличными, должен выдать чек на основании показаний таксометра. А там другая сумма, не та, что насчитала программа. Потому что, например, машина стояла в пробке дольше ожидаемого, или со светофорами не повезло, или случился любой другой дорожный форс-мажор. И что делать?

Возможный вариант решения проблемы — внедрение программных касс. То есть закрепление функции таксометра за программой. Это мало что меняет для пассажира, зато существенно облегчает жизнь перевозчиков и снимает разночтения. При этом пассажир сможет получать электронный чек, что логично: вызвал такси с помощью смартфона и на смартфон же получил подтверждение оплаты. Вариант с программными кассами изучается законодателями в рамках обсуждения возможных поправок в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках.

— Пока кем-то был придуман другой вариант. Представьте себе таксометр — он не изменился с тех самых пор. На нем четыре кнопки. В старые времена ими переключались тарифы: первая кнопка — тариф по городу, вторая — тариф за городом, третья — «от борта», четвертая — сброс. Сейчас эти таксометры перепрошили так, чтобы этими четырьмя кнопками можно было выбить произвольную сумму — ту, которую определила программа и которую еще до начала поездки увидел пассажир, — рассказал перевозчик.

Со стороны это может показаться странным решением, которое, с одной стороны, сохранит в автомобилях такси старомодные таксометры, с другой — фактически лишит это смысла: таксометр больше не определяет стоимость поездки, а является, по сути, кассовым аппаратом для того, чтобы ввести сумму, определенную программой. И все для того, чтобы выдать пассажиру бумажный чек.

Нужен ли вам чек после поездке на такси?

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— Некоторые перевозчики, чтобы выйти из ситуации, используют кассовые терминалы — такие же, как в магазинах. Они удобнее в эксплуатации, дешевле, при этом точно так же предоставляют возможность выдать пассажиру бумажный чек. Но законом, увы, возможность использовать такие аппараты в такси не предусмотрена, —отметил собеседник.

Для того, чтобы у пассажира было представление о затратах, которые должен нести перевозчик, приведем некоторые цифры. Стоимость нового таксометра, как нам рассказали, составляет 560 рублей. Установка прибора обойдется в 40—70 рублей в зависимости от модели. Плюс 100 рублей — ежегодная поверка таксометра. Плюс 14 рублей — его ежемесячное обслуживание. Вместе с таксометром должен присутствовать прибор СКНО (средство контроля налоговых органов). Когда требования об установке такого оборудования только появились, перевозчики сразу заговорили о дополнительных затратах. На сегодня же, по их словам, залоговая стоимость СКНО для таксометров составляет 150 рублей. Плюс 8 рублей — ежемесячное обслуживание.

Это затраты, которые должен нести перевозчик с каждого автомобиля. Разумеется, люди, работающие в этой сфере, задаются вопросом, насколько это оправдано и не проще ли в современном мире все функции делегировать программному обеспечению, не требующему дополнительных вложений.

Опять же, для сравнения: кассовый терминал, о котором говорил перевозчик, по его словам, стоит всего 120 рублей. В разы дешевле таксометра, но так нельзя. Среди перевозчиков даже бытует мнение, что от таксометров не отказываются ввиду того, что реализовывать их таксистам выгодно производителям таких приборов.

— Все это очень неудобно, — констатирует перевозчик. — Водителям приходится отвлекаться, чтобы выбить чеки, кто-то их вовсе не выдает, при этом сам таксометр не гарантирует прозрачности, в которую верит государство. Программные кассы и электронные чеки — это выход из ситуации, это то же, что сегодня используется в онлайн-торговле. Чек отправляется на почту клиенту, водителю вообще включаться в процесс не нужно. А налоговые органы и так получают полную отчетность — за поездки по налу и за поездки по безналу — вне зависимости от того, установлен в автомобиле таксометр или нет.





Богатый опыт международных компаний

В то же время «Яндекс Go» предлагает в принципе отказаться от любых кассовых аппаратов в автомобилях такси.

— Мы поддерживаем идею внедрения программных касс в пассажирских перевозках. Более того, исходя из нашего опыта работы в 17 странах, считаем, что нужно не вводить кассы в качестве альтернативы таксометрам, а постепенно переходить на них полностью, как это происходит во всем современном мире, — говорит Максим Козлов, руководитель по связям с государственными органами на международных рынках «Яндекс Go».— Также важно, чтобы чек был электронным, а не физическим, а кассы — интегрированы с онлайн-сервисами. Сама идея, в частности, уже успешно реализована в ряде стран, где работает наш сервис: водителям не нужно выбивать самому чеки, передавать пассажирам, а тем — складывать и где-то хранить; все просто и удобно: после каждой поездки клиенту приходит чек на электронную почту, он также дублируется в приложении в истории поездок. Автоматически информация направляется в налоговую службу для отчетности. Таким образом, ответственность за использование кассового аппарата и все дополнительные действия с водителя снимаются — система все делает сама.

В «Яндекс Go» подчеркнули, что готовы делиться с госорганами опытом интеграции электронных чеков с онлайн-платформами.

— Знаем, что сейчас вопрос введения программных касс рассматривается в рамках законопроекта по перевозкам в Парламенте. Считаем, что важно правильно настроить регулирование, чтобы оно способствовало развитию рынка перевозок и повышало его технологичность, а также не ущемляло права потребителей, — добавил Максим Козлов.



