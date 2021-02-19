ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рекордное число банков отказались вести бизнес в РФ, сдав лицензии

19.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Рекордное число банков отказались вести бизнес в РФ, сдав лицензии

  • 19.02.2021, 17:32
Рекордное число банков отказались вести бизнес в РФ, сдав лицензии

Число иностранных банков в России упало до минимума за 15 лет.

«Генеральная уборка» в банковском секторе, запущенная Центробанком РФ еще в 2013 году, продолжается. И за это время рекордное число банков добровольно сдали регулятору лицензию на осуществление банковских операций, уйдя с рынка. Только в прошлом году ЦБ аннулировал 9 лицензий. Годом ранее таких случаев было всего два, сообщает sprotyv.info.

В отличие от отзыва лицензии, когда банк прекращает деятельность по решению ЦБ, аннулирование происходит по инициативе самих банкиров.

В общей сложности в 2020 году по регуляторным основаниям с рынка ушли 16 кредитных организаций — на 43% меньше, чем в 2019 году. В 2017 году ЦБ отозвал 51 лицензию, в 2018 году — 63 лицензии, в 2019 — 31 лицензию.

Еще 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций. В наступившем году 33 российских кредитных организации рискуют потерять лицензию, прогнозирует эксперты.

Индекс здоровья российского банковского сектора, отражающий долю банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев, на 1 января составлял 91%.

«Возврату сектора на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды, такие как отток средств населения со срочных вкладов», — отмечают эксперты.

Среди банков, добровольно сдающих лицензии, — в том числе крупные иностранные игроки, сворачивающие свое присутствие в России на фоне рецессии, сжатия рынка и санкций.

В 2019 году из России ушел Danske Bank, в мае 2020-го Mordan Stanley сдал ЦБ лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, в декабре об уходе с российского рынка объявил Nordea Bank Abp — крупнейший по активам банк Северной Европы.

На начало 2020 года число иностранных банков в России упало до минимума за 15 лет: из 119 кредитных организаций с долей иностранного капитала выше 50%, работавших на российском рынке до оккупации Крыма, осталось всего 75.

Еще в 62 банках иностранцам принадлежит меньше половины капитала — это минимум с 1990-х годов.

Общее число банков с зарубежными акционерами снизилось до минимума с 2005 года — 137.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число иностранных банков в России упало до минимума за 15 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
В космос хотят впервые отправить людей с ограниченными возможностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by