Источник материала: Хартия'97

Медики нашли способ предсказать тяжесть COVID-19 19.02.2021, 17:15

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Определен анализ, который помогает предопределить тяжесть заболевания.

Исследование Йельского университета показало, что анализ слюны может предсказать развитие тяжелой формы COVID-19. Это поможет в определении пациентов, которым требуется раннее лечение. Результаты являются предварительными, пишет lenta.ua .

«Мы обнаружили, что вирусная нагрузка в слюне гораздо лучше коррелирует с течением заболевания, чем показатели в носоглотке», - рассказывает доктор Акико Ивасаки, ведущий автор исследования и иммунолог из Медицинской школы Йельского университета.

Тест SalivaDirect был разработан весной прошлого года. Однако его доступность оставляет желать лучшего. Для тестирования требуется сертифицированная лаборатория и обученные техники. Ученые надеются, что новые исследования, доказывающие его большую информативность, помогут улучшить доступность.

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