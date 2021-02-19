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Партизаны из Борисова передали привет карателю
Источник материала: Хартия'97
Партизаны из Борисова передали привет карателю
Фотофакт.
- Хотите знать, не живут ли рядом с вами каратели? Партизаны создали
Суть карты - познакомить людей со своими "соседями" из карательных структур, чтобы люди знали, кто живет с ними рядом. Знать человека в лицо - это одно, а другое дело - знать, где и кем работает этот "человек" и какие должностные преступления он совершает.
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