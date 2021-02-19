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Партизаны из Борисова передали привет карателю

19.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны из Борисова передали привет карателю

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  • 19.02.2021, 17:12
Партизаны из Борисова передали привет карателю

Фотофакт.

- Хотите знать, не живут ли рядом с вами каратели? Партизаны создали карту на основе «черной книги», пишет телеграм-канал «Баста».

Суть карты - познакомить людей со своими "соседями" из карательных структур, чтобы люди знали, кто живет с ними рядом. Знать человека в лицо - это одно, а другое дело - знать, где и кем работает этот "человек" и какие должностные преступления он совершает.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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