ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медь становится одним из самых востребованных металлов в мире

19.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медь становится одним из самых востребованных металлов в мире

  • 19.02.2021, 17:07
Медь становится одним из самых востребованных металлов в мире

Цена бьет рекорды.

Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $8653 за тонну, что является самым высоким показателем с апреля 2012 года. Об этом пишет профильное издание mining.com (перевод — liga.net).

С момента введения жестких карантинных ограничений в марте 2020 года цена меди выросла в два раза, добавляют в издании.

Рост цены вызван несколькими факторами: общим восстановлением мировой экономики, повышенным спросом на металл в Китае сразу после окончания праздничного новогоднего периода (китайский Новый год), плохими погодными условиями, усложнившими морские доставки в начале 2021 года, стабильно растущим спросом на медь со стороны возобновляемой энергетики.

По прогнозам аналитиков Citigroup цена меди будет продолжать расти и к концу 2021 года превысит показатель $10 000 за тонну.

13 августа 2019 года пришли аналитики международной консалтинговой группы Wood Mackenzie спрогнозировали, что 2030 году спрос на медь, обусловленный производством электромобилей, вырастет на 250% по сравнению с текущим уровнем.

18 декабря 2020 года цена меди на мировом рынке показала максимальное значение с 2013 года и достигла рекордных $8000 за тонну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Госконтроль пошел в сети. Выживут не все?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by