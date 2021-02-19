Источник материала: Хартия'97

Вдова Тарайковского о решении СК не возбуждать уголовное дело: Все равно правосудие восторжествует 2 19.02.2021, 17:03

Елена Герман

фото: Дарья Бурякина Tut.by

Семья Героя Беларуси намерена идти до конца.

Сегодня стало известно, что возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского не будут. По версии следствия, силовики «действовали по закону» и использовали «нелетальное оружие». Семья будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. «Рано или поздно все равно правосудие восторжествует, я надеюсь», — говорит tut.by вдова Елена Герман.

— Следующий наш шаг — ознакомление с материалами проверки. Затем мы будем обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра, — рассказала адвокат семьи Альвина Мингазова.

Она отметила, что пока не получала никаких официальных уведомлений о результатах проверки по факту гибели Александра Тарайковского.

— Я слежу за новостями, смотрю, какие приговоры выносят, наверное, где-то я и была готова, что дело не будет возбуждено, хотя верила и надеялась. Рано или поздно все равно правосудие восторжествует, я надеюсь, — сказала Елена Герман, гражданская жена Александра.

Елена отмечает, что примерно спустя два месяца после гибели Александра в помещениях, где они работали, провели обыск.

— Мы писали письмо, чтобы наше дело взяла под контроль Генеральная прокуратура. Но пришли какие-то отписки. И буквально на днях позвонил следователь и вернул телефон, деньги, карточки, ключи — все, что у Александра было с собой.

Елена отмечает, что к ней по-прежнему на улице подходят незнакомые люди и спрашивают, чем могут помочь.

— Нас не забывают, подходят на улице и говорят: «Вот мы вас узнали, знаем о вашем горе». Спрашивают, нужна ли какая-то помощь. Но чем тут поможешь?

По данным следствия, Александр Тарайковский находился в состоянии «сильного опьянения». Елена отмечает, что из дома он уходил трезвым, о том, что он был пьян, ранее ей не сообщали.

Как говорится в сообщении СК, 10 августа около 23 часов возле станции метро «Пушкинская» Александр отделился от толпы протестующих и, «несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

10 августа возле станции метро «Пушкинская» погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео, и эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так: «10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.

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