В космос хотят впервые отправить людей с ограниченными возможностями

Источник материала: Tut.by

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе кандидатов для новой программы подготовки астронавтов для полетов к Международной космической станции. В рамках этой программы агентство планирует впервые с начала освоения космоса отобрать по меньшей мере одного кандидата с ограниченными физическими возможностями.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Greg Rakozy / Unsplash

За последние 40 с лишним лет ESA проводило отбор астронавтов лишь трижды. Нынешний набор будет первым за последние 10 лет.

«Впервые в истории Европейского космического агентства и пилотируемых космических полетов по всему миру ESA ищет людей […] с ограниченными физическими возможностями, которые обычно становились преградой для их отбора в связи с требованиями современного космического оборудования», — говорится на сайте агентства.

Желающие смогут отправить заявку уже в марте. Кандидаты должны иметь гражданство страны, входящей в список стран-членов космического агентства. Они также должны иметь как минимум степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, информатики или иметь квалификацию летчика-испытателя.

Кандидаты должны свободно владеть английским языком и знать еще один язык. Русскому языку, который используется на МКС, их будут обучать в ходе подготовки к полетам. Все требования можно прочитать на сайте агентства .

Поиск потенциального астронавта с ограниченными возможностями будет проходить совместно с основным набором. В отборе будет принимать участие Международный паралимпийский комитет.

«Буду предельно ясным: мы не ищем космического туриста с инвалидностью», — сказал Би-би-си директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер.

«Чтобы быть совсем точным, этот человек совершит значимый космический полет. Успешный кандидат будет заниматься научными исследованиями и принимать участие в обычной работе Международной космической станции», — добавил Паркер.

«Это не история про токенизм, мы должны будем оправдать ожидания не только наших спонсоров, но и всех остальных, включая людей с инвалидностью, продемонстрировать, что мы делаем что-то значимое для каждого из нас», — добавил он.

На данном этапе принять участие в проекте смогут претенденты с определенными физическими ограничениями: люди низкого роста (130 см и ниже), кандидаты с дефектами ног, включая отсутствие одной или обеих ног, отсутствием стопы или с разной длинной ног. Авторы проекта надеются со временем расширить список кандидатов, включив туда людей с другими формами инвалидности.

Прошедшие отбор кандидаты не сразу полетят в космос: для начала они примут участие в специальном проекте , чтобы определить дополнительные меры безопасности и технической поддержки для людей с ограниченными возможностями во время полетов.

Таким образом инициаторы программы хотят оптимизировать условия полета, которые позволят параастронавтам осваивать космос наравне с другими астронавтами в будущем.

«Сейчас мы на нулевом уровне. Двери [в космос] для людей с инвалидностью закрыты. Благодаря этому проекту мы хотим открыть эти двери и совершить прыжок с нуля на единицу».