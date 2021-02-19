Тепловоз и Peugeot столкнулись в Любанском районе

Источник материала: Tut.by

Тепловоз и легковушка столкнулись утром в городском поселке Уречье Любанского района, пишет газета « Голас Любаншчыны ».





Авария произошла 19 февраля, в 07.30. По информации ГАИ, 48-летний водитель Peugeot двигался по трассе Н8866. При пересечении железнодорожного переезда на участке ведомственной ветки, соединяющей станцию и предприятие по сбору и переработке вторичных металлов, он не пропустил тепловоз и столкнулся с ним.





К счастью, скорость локомотива была около 15 км/ч, и машинист успел применить экстренное торможение. Тепловоз протащил Peugeot около двух метров, но в результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров не пострадали.