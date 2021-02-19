Глава BelHard: «Стоял вопрос даже о закрытии ПВТ по политическим причинам»

Источник материала: Tut.by

Директор BelHard Игорь Мамоненко дал интервью probusiness.io, где в том числе рассказал о влиянии кризиса на ИТ и релокации айтишников. Приводим оттуда избранные цитаты.



Фото: Евгений Ерчак

Так, в один момент интервьюер спросил, каким выдался 2020 года для BelHard.

— 2020-й был сложным. Но плохим его однозначно не назовешь. Были как проблемы, так и успехи, — ответил Игорь Мамоненко. — Даже в кризис ИТ чувствует себя неплохо, несмотря на все «но», которых было предостаточно. Как говорится, будем живы — не помрем. Конечно, объективно могу сказать, что рынок сократился — сделок стало меньше, клиенты думают дольше, ищут подешевле. Рейты упали — в среднем с 40 долларов до 25 долларов за человеко-час.

Естественно, встал вопрос: а как за эти деньги выполнять заказы и делать проекты? Хорошие программисты, как ни крути, стоят дорого.

И тут, по словам Игоря Мамоненко, компания нашла два способа: первый — повторное использование кода без нарушения авторских прав, и второй — подбор персонала под «проектную» загрузку.

— Еще один вызов 2020 — начала 2021 года — нехватка качественных кадров: подготовленных, профессиональных, инициативных. Но наша ИТ-академия обеспечивает нас «свежими» ребятами. Поэтому недостаток топ-сотрудников мы компенсируем. Можем делать проекты без потери качества и даже за меньшую цену — так и остались конкурентоспособны, — продолжает он.

— Нехватка ИТ-кадров связана с тем, что многие айтишники уехали из Беларуси, компании релоцировались? Ощущается ли это на белорусском ИТ-рынке?

— Честно говоря, отток был незначительный. Да, Беларусь потеряла несколько действительно перспективных компаний. Но в общих масштабах — не страшно. То есть, конечно, жаль, что так происходит, но это не смертельно.

Айтишников в ПВТ — около 70 тыс. А в целом по стране — около 200 тыс. человек работает в ИТ. Если рассматривать самые смелые оценки , уехало около 15%. Другое дело, что в числе тех, кто уехал, были очень сильные специалисты.

Но свято место пусто не бывает. У нас много умных людей с небольшими зарплатами. И многие переучиваются, развиваются и «входят» в ИТ. Конечно, им нужно какое-то время, чтобы дорасти до уровня тех, кто уехал. Но этот пробел обязательно заполнится. Просто потому, что ИТ — интересная, востребованная, высокооплачиваемая отрасль. Туда постоянно идут кадры.

Сохраняется основа — школа подготовки кадров. Даже если человек уехал в Польшу или Канаду, он какое-то время поддерживает связь с Беларусью, со своими коллегами и компанией. Часто ребята предлагают нам свою экспертизу — они готовы передавать знания.

К тому же я уверен, что многие еще вернутся в Беларусь. Просто должен пройти этот самый напряженный и сложный период.

— Думаете, что айтишник, поживший, например, в Польше захочет через какое-то время домой?

— Даже если отбросить тоску по дому и все эмоциональные связи, в этом есть простая финансовая логика. В Польше у программиста только личный доход облагается налогами в размере 32%. Это много!

Таких условий, как в ПВТ, нигде нет. Ни в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни на Каймановых островах! В Украине есть планы создать нечто похожее на ПВТ. Но пока это только планы. Пока там даже большие компании работают как «наборы ИП».

Все же компаниям, которые работают по аутсорсинговой модели, с точки зрения налогов в Беларуси лучше всего.

— Но подоходный налог для резидентов ПВТ все-таки подняли до 13%. Уже не так сладко. В любой момент могут измениться условия. Это не заставило задуматься о будущем ИТ-сферы в Беларуси?

— Задумываться — это даже хорошо, это полезно. Надо чаще задумываться о будущем в целом.

Да, немного тревожно от того, что условия для ПВТ должны были быть неизменными, но все-таки изменились.

По той информации, что у меня есть, остро стоял вопрос даже о закрытии ПВТ по политическим причинам. Поэтому повышение налога с 9 до 13% — еще малой кровью отделались. Может, это непопулярная позиция. Я очень переживаю за людей и за все происходящее. Но политики приходят и уходят, а народ остается, и ему нужно жить. Я против того, чтобы для достижения политических целей разрушали белорусскую экономику.

Люди остались без работы, кто будет кормить их семьи? Политика политикой, экономика экономикой!

Добиваться политических целей, сделав людей нищими, — это неправильно. И если программисты и айтишники переживут, то что делать тем, у кого зарплаты сильно ниже?

Поэтому я очень скептически настроен ко всякого рода бойкотам и забастовкам, остановкам предприятий, саботажу… К сожалению, суровая реальность такова: если сегодня остановить белорусский калийный комбинат, завтра вместо него продукцию на рынок начнет поставлять российский «Уралкалий».

Все наши производства находятся в конкуренции. Восстановить позиции на рынке сбыта будет невозможно. Это приведет к долгосрочной нищете и миграции. Я такую цену не готов платить. Это неправильно. Изменения должны происходить эволюционно.

Прочитать наше интервью с Игорем Мамоненко про его проект «ИТ-страна» можно по ссылке .