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Минюст РБ лишил лицензий 4-х адвокатов

19.02.2021 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Квалификационная комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте РБ лишила лицензий 4-х адвокатов, включая адвоката Марии Колесниковой.

Лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Людмила Казак, Максим Конон.

«Основанием для рассмотрения указанного вопроса в отношении адвокатов Михеля К.Н., Казак Л.С. и Конона М.В. послужили факты совершения ими административных правонарушений. Адвокаты Михель К.Н. и Конон М.В. в нарушение установленного порядка приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», - говорится в сообщении Минюста РБ.

«Адвокат Казак Л.С. оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса», - отмечается в сообщении. Людмила Казак осуществляет защиту Марии Колесниковой.

«Адвокат Кирилюк М.В. допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым». – отмечается в сообщении.

Министерство юстиции напоминает, что основными задачами адвокатуры являются оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие в правовом воспитании граждан, направленном на распространение правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения к праву.

 
 
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Квалификационная комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте РБ лишила лицензий 4-х адвокатов, включая адвоката Марии Колесниковой.
 
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