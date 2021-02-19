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Госконтроль пошел в сети. Выживут не все?
Источник материала: Партизан
Комитет госконтроля проводит проверку ряда крупных торговых операторов, сообщает пресс-служба ведомства
"Комитетом государственного контроля начата проверка в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах страны. Контрольно-аналитические мероприятия предусмотрены планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.
В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов.
Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции.
Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте.
По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров", - говорится в сообщении.
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Комитет госконтроля проводит проверку ряда крупных торговых операторов, сообщает пресс-служба ведомства
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