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Госконтроль пошел в сети. Выживут не все?

19.02.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля проводит проверку ряда крупных торговых операторов, сообщает пресс-служба ведомства

"Комитетом государственного контроля начата проверка в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах страны. Контрольно-аналитические мероприятия предусмотрены планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года. 

В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов. 

Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции. 

Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте. 

По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров", - говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля проводит проверку ряда крупных торговых операторов, сообщает пресс-служба ведомства
 
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