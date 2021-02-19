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СК возбудил дело «за отказ от участия в забастовке» на «Гродно Азот»
19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщается, что руководству предприятия угрожали убийством, если не поддержат стачком.
По информации Следственного комитета, вечером 20 августа на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома.
«В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет», говорится в сообщении.
Гродненский межрайонный отдел СК
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Сообщается, что руководству предприятия угрожали убийством, если не поддержат стачком.
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