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СК возбудил дело «за отказ от участия в забастовке» на «Гродно Азот»

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается, что руководству предприятия угрожали убийством, если не поддержат стачком.

По информации Следственного комитета, вечером 20 августа на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома.

«В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет», говорится в сообщении.

Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по статье 200 (принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия).

 
Теги: Гродно
 
 
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Сообщается, что руководству предприятия угрожали убийством, если не поддержат стачком.
 
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