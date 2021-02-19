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С понедельника ГАИ Минска начинает рейды по выявлению авто с непройденным техосмотром

19.02.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили корреспонденту Onliner в ГАИ Минска, с 22 по 26 февраля в столице пройдут профилактические мероприятия под названием «Гостехосмотр». Инспекторы проведут рейды по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Рейды

Также ГАИ организует контроль за выпуском транспортных средств организаций и предприятий должностными лицами, ответственными за их техническое состояние и эксплуатацию.

Госавтоинспекция предупреждает, что при выявлении случаев эксплуатации транспортных средств без своевременно пройденного техосмотра будут применяться меры административного воздействия.

Закон

Напомним, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

А в соответствии с п. 10.3 Правил дорожного движения, водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП — предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (после увеличения размера базовой величины сумма штрафа составляет от 29 до 87 рублей).

Что там с «письмами счастья»

В интернете появилась информация о том, что с 1 марта автовладельцы наряду с «письмами счастья» за нарушения скоростного режима, зафиксированные в автоматическом режиме, начнут получать и штрафы за непройденный техосмотр так же, как и за другие нарушения ПДД.

Напомним, что с 1 марта вводится в действие новая редакция Кодекса об административных правонарушениях.

Раньше ответственность собственников авто при фиксации камерой была закреплена только для нарушений парковки и скорости. В новой редакции (4.8) эта норма существенно расширена, то есть поводов для отправки «писем счастья» может стать больше, в том числе это касается и техосмотра.

Но одно дело готовность законодательной базы и совсем другое — техническая готовность привести предусмотренные меры в действие. По нашим сведениям, о такой готовности пока речи не идет. Соответственно, маловероятно, что 1 марта можно будет попасться на камеру с непройденным техосмотром.


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Теги: Минск
 
 
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Как сообщили корреспонденту Onliner в ГАИ Минска, с 22 по 26 февраля в столице пройдут профилактические мероприятия под названием «Гостехосмотр». Инспекторы проведут...
 
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