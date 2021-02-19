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Высшая степень наглости и спешки. Водителя, который объехал очередь на красный, установили (видео, обновлено)

19.02.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывают просто нарушения, просто спешка на дороге. А порой случаются ситуации, которые иначе как водительским хулиганством не назовешь. Видео именно такой ситуации прислал наш читатель в начале февраля. Как стало известно сегодня, нарушителя нашли.

На записи зафиксирован маневр водителя Peugeot, который забыл убрать снег с заднего стекла. Ситуация имела место на перекрестке пр. Пушкина и ул. Ольшевского. Автомобилист, намеревавшийся повернуть направо, по всей видимости, устал ждать, когда загорится зеленый сигнал. Он преодолел три полосы и объехал очередь по ряду, предназначенному для поворота налево. После чего все же выполнил маневр в нужном ему направлении — опять-таки на красный сигнал светофора.

Сегодня стало известно, что сотрудники ГАИ Фрунзенского района установили водителя, который проехал перекресток на запрещающий сигнал. «Им оказался молодой человек 1986 года рождения, водительский стаж которого насчитывает 11 лет, — сообщили в Госавтоинспекции. — Ранее он семь раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Его действия были квалифицированы как нарушение п. 39.5 и п. 7.1.3 ПДД (красный сигнал запрещает движение; участники движения обязаны руководствоваться дорожными знаками). Он был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 6 ст. 18.14 КоАП РБ (нарушение дорожного знака 5.8.1 «Направление движения по полосам») и ч. 1. ст. 18.14 КоАП РБ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Водитель вину признал».

 
 
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Бывают просто нарушения, просто спешка на дороге. А порой случаются ситуации, которые иначе как водительским хулиганством не назовешь. Видео именно такой ситуации...
 
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