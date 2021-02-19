Можно ли по осмотру определить количество половых партнеров? Задали пять вопросов гинекологу

Источник материала: Tut.by

Может ли гинеколог понять, сколько у вас половых партнеров? И нормально ли идти на прием с месячными? HEALTH.TUT.BY выбрал пять «стыдных» вопросов, которые вам могло быть неловко задавать своему врачу. Мы сделали это за вас. Тем более врач-акушер гинеколог Мария Такунова уверена: глупых вопросов гинекологу не бывает. А стестения и страха между гинекологом и пациенткой просто не должно быть, как и осуждения со стороны врача.

Мария Такунова Врач-акушер гинеколог, детский гинеколог EVACLINIC. Ведет блог в Instagram Врач-акушер гинеколог, детский гинеколог EVACLINIC. Ведет блог в

Почему врачи иногда говорят «вам надо рожать быстрее» — у меня что, проблемы?

Судя по всему, все зависит от профессионализма врача и его личной позиции. Мария отмечает, что ей сама фраза «вам надо рожать быстрее» не нравится: ни как врачу, ни как женщине.

— Я считаю, что решение о том, когда беременеть и рожать, должна принимать сама женщина. Задача врача — адекватно, без запугивания донести информацию. Мне очень нравится обсуждать с пациентками шансы на беременность языком цифр, — говорит врач. — Взять, например, возраст 35+, к которому часто бывают «претензии». Да, наш запас яйцеклеток не бесконечен. И их качество, шансы на наступление беременности с возрастом действительно снижаются. Но ни в коем случае не нужно считать возраст 35+ точкой невозврата, когда все потеряно.

Гинеколог напоминает, что риск невынашивания беременности есть в каждой возрастной группе:

— В возрасте 20−30 лет — это 15%. После 35 лет — 20−35%. При этом гораздо спокойнее осознавать, что даже после 35 лет в 65−80% случаев есть все шансы на успешную беременность. А риски рождения детей с хромосомными аномалиями после 35 лет возрастают до 0,002% — по сравнению с 0,0006% в 20 лет. Да, риски растут, но все равно сохраняются достаточно низкими.



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Еще пример. Частый диагноз в гинекологии — синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Врач говорит, что в среднем у женщин с ним рождается такое же количество детей, как и у женщин без СПКЯ. Хотя часто девушек пугают, что шансы на беременность маленькие.

— Важно просто минимум раз в год посещать гинеколога. На одном из таких приемов врач может заподозрить, например, преждевременное истощение яичников. Я бы в таком случае, опять же, цифрами донесла информацию о шансах на беременность в течение ближайших пары лет и после, чтобы женщина приняла решение на основании реальных фактов, — объясняет гинеколог. — Рассказала бы о возможности заморозки яйцеклеток. Но однозначно воздержалась бы от фраз, что нужно делать женщине. Выбор за ней. Может, она вовсе не хочет детей — и это ее право.

Сложности с беременностью могут быть всегда, в любом возрасте и при любых исходных показателях здоровья. Так же как и шансы на то, что все будет хорошо.

Может ли врач на осмотре увидеть, что у меня несколько половых партнеров одновременно?

По осмотру врач не может достоверно определить, сколько половых партнеров у женщины. Однако все-таки лучше «признаться» самой.

— Знание этой информации может помочь врачу правильно оценить жалобы, порекомендовать верные обследования или подобрать контрацепцию. Поэтому количество половых партнеров не должно быть секретом от врача, — говорит Мария. — Например, ранний возраст начала половой жизни и частая смена половых партнеров повышают риски инфицирования вирусом папилломы человека и увеличивает шансы на его длительное нахождение в организме. Соответственно, может увеличиться риск рака шейки матки.



Фото: unsplash.com

Казалось бы, что может сделать врач? Но гинеколог объясняет: в таком случае вам назначат обследование на этот вирус, порекомендуют кольпоскопию (один из видов осмотра влагалища, делается с помощью специального прибора. — Прим. TUT.BY) и по результатам манипуляций определят дальнейшую тактику.

— Также, учитывая частую смену половых партнеров, врач порекомендует внеплановое обследование на ИППП. Они часто могут протекать скрыто и незаметно для женщины, — напоминает гинеколог.

Если у меня начались месячные внезапно и на это время уже стоит запись к гинекологу, ее теперь отменять?

Мария Такунова говорит, что в этом случае все зависит от цели визита к врачу:

Если есть экстренные жалобы (например, резкие сильные боли, болезненные высыпания на половых губах), то начавшиеся месячные не помеха осмотру. Можно и нужно идти на прием.

Если беспокоит сам факт внеплановой менструации, тоже можно прийти на консультацию.

Если же это плановый прием, то тогда его стоит перенести. Так как взятие мазков важно проводить без кровянистых выделений.

С какой интимной стрижкой лучше приходить к гинекологу?

Вид и формат интимной стрижки никоим образом не может ни помешать, ни помочь гинекологу проводить осмотр.

— Это личный выбор каждой девушки и здесь вы не должны подстраиваться под своего гинеколога, — уверена врач.

Можно ли на УЗИ не заметить маленький срок беременности?

Гинеколог признается, что это очень частая ситуация на ее приемах. И этому есть причина.

— Девушки, только сделав тест на беременность, испытывают бурю эмоций. Среди них, конечно, много тревог и переживаний: а точно ли есть беременность, а нет ли внематочной, все ли хорошо развивается? Поэтому практически сразу бегут на УЗИ получить ответы на вопросы. И это нормально, — успокаивает врач. — Однако УЗИ в первые дни задержки месячных может ничего не показать.



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Зато тесты на беременность, по словам Марии, сейчас высокочувствительны и фиксируют положительный результат на самых ранних сроках, когда размеры плодного яйца еще очень маленькие и не видны на УЗИ.

Если же есть сомнения в правильности теста, самый достоверный способ определения беременности — анализ крови на ХГЧ.

— На УЗИ можно идти, если уровень ХГЧ уже более 1000. При величине до 1000 врач, скорее всего, не сможет увидеть беременность. Если вы решили анализ крови не сдавать и не имеете жалоб, то на УЗИ можно идти не ранее 18 дня задержки месячных. Конечно, если беспокоят кровянистые выделения или сильные боли, то нужно идти на прием к гинекологу раньше, — подчеркивает врач.