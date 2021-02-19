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Можно ли по осмотру определить количество половых партнеров? Задали пять вопросов гинекологу
Источник материала: Tut.by
Может ли гинеколог понять, сколько у вас половых партнеров? И нормально ли идти на прием с месячными? HEALTH.TUT.BY выбрал пять «стыдных» вопросов, которые вам могло быть неловко задавать своему врачу. Мы сделали это за вас. Тем более врач-акушер гинеколог Мария Такунова уверена: глупых вопросов гинекологу не бывает. А стестения и страха между гинекологом и пациенткой просто не должно быть, как и осуждения со стороны врача.
Почему врачи иногда говорят «вам надо рожать быстрее» — у меня что, проблемы?
Судя по всему, все зависит от профессионализма врача и его личной позиции. Мария отмечает, что ей сама фраза «вам надо рожать быстрее» не нравится: ни как врачу, ни как женщине.
— Я считаю, что решение о том, когда беременеть и рожать, должна принимать сама женщина. Задача врача — адекватно, без запугивания донести информацию. Мне очень нравится обсуждать с пациентками шансы на беременность языком цифр, — говорит врач. — Взять, например, возраст 35+, к которому часто бывают «претензии». Да, наш запас яйцеклеток не бесконечен. И их качество, шансы на наступление беременности с возрастом действительно снижаются. Но ни в коем случае не нужно считать возраст 35+ точкой невозврата, когда все потеряно.
Гинеколог напоминает, что риск невынашивания беременности есть в каждой возрастной группе:
— В возрасте 20−30 лет — это 15%. После 35 лет — 20−35%. При этом гораздо спокойнее осознавать, что даже после 35 лет в 65−80% случаев есть все шансы на успешную беременность. А риски рождения детей с хромосомными аномалиями после 35 лет возрастают до 0,002% — по сравнению с 0,0006% в 20 лет. Да, риски растут, но все равно сохраняются достаточно низкими.
Еще пример. Частый диагноз в гинекологии — синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Врач говорит, что в среднем у женщин с ним рождается такое же количество детей, как и у женщин без СПКЯ. Хотя часто девушек пугают, что шансы на беременность маленькие.
— Важно просто минимум раз в год посещать гинеколога. На одном из таких приемов врач может заподозрить, например, преждевременное истощение яичников. Я бы в таком случае, опять же, цифрами донесла информацию о шансах на беременность в течение ближайших пары лет и после, чтобы женщина приняла решение на основании реальных фактов, — объясняет гинеколог. — Рассказала бы о возможности заморозки яйцеклеток. Но однозначно воздержалась бы от фраз, что нужно делать женщине. Выбор за ней. Может, она вовсе не хочет детей — и это ее право.
Сложности с беременностью могут быть всегда, в любом возрасте и при любых исходных показателях здоровья. Так же как и шансы на то, что все будет хорошо.
Может ли врач на осмотре увидеть, что у меня несколько половых партнеров одновременно?
По осмотру врач не может достоверно определить, сколько половых партнеров у женщины. Однако все-таки лучше «признаться» самой.
— Знание этой информации может помочь врачу правильно оценить жалобы, порекомендовать верные обследования или подобрать контрацепцию. Поэтому количество половых партнеров не должно быть секретом от врача, — говорит Мария. — Например, ранний возраст начала половой жизни и частая смена половых партнеров повышают риски инфицирования вирусом папилломы человека и увеличивает шансы на его длительное нахождение в организме. Соответственно, может увеличиться риск рака шейки матки.
Казалось бы, что может сделать врач? Но гинеколог объясняет: в таком случае вам назначат обследование на этот вирус, порекомендуют кольпоскопию (один из видов осмотра влагалища, делается с помощью специального прибора. — Прим. TUT.BY) и по результатам манипуляций определят дальнейшую тактику.
— Также, учитывая частую смену половых партнеров, врач порекомендует внеплановое обследование на ИППП. Они часто могут протекать скрыто и незаметно для женщины, — напоминает гинеколог.
Если у меня начались месячные внезапно и на это время уже стоит запись к гинекологу, ее теперь отменять?
Мария Такунова говорит, что в этом случае все зависит от цели визита к врачу:
С какой интимной стрижкой лучше приходить к гинекологу?
Вид и формат интимной стрижки никоим образом не может ни помешать, ни помочь гинекологу проводить осмотр.
— Это личный выбор каждой девушки и здесь вы не должны подстраиваться под своего гинеколога, — уверена врач.
Можно ли на УЗИ не заметить маленький срок беременности?
Гинеколог признается, что это очень частая ситуация на ее приемах. И этому есть причина.
— Девушки, только сделав тест на беременность, испытывают бурю эмоций. Среди них, конечно, много тревог и переживаний: а точно ли есть беременность, а нет ли внематочной, все ли хорошо развивается? Поэтому практически сразу бегут на УЗИ получить ответы на вопросы. И это нормально, — успокаивает врач. — Однако УЗИ в первые дни задержки месячных может ничего не показать.
Зато тесты на беременность, по словам Марии, сейчас высокочувствительны и фиксируют положительный результат на самых ранних сроках, когда размеры плодного яйца еще очень маленькие и не видны на УЗИ.
Если же есть сомнения в правильности теста, самый достоверный способ определения беременности — анализ крови на ХГЧ.
— На УЗИ можно идти, если уровень ХГЧ уже более 1000. При величине до 1000 врач, скорее всего, не сможет увидеть беременность. Если вы решили анализ крови не сдавать и не имеете жалоб, то на УЗИ можно идти не ранее 18 дня задержки месячных. Конечно, если беспокоят кровянистые выделения или сильные боли, то нужно идти на прием к гинекологу раньше, — подчеркивает врач.
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Спросили у гинеколога, может ли врач понять количество половых партнеров по осмотру и можно ли на прием с месячными.
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