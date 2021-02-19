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Карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу

19.02.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 20 февраля, — с 3.00 до 4.30. Причина — технологические работы на сетевом оборудовании, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточняют в банковском процессинговом центре.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

 
 
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Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 20 февраля, - с 3.00 до 4.30.
 
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