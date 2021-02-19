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Биткойн взял высоту в $53 тыс.

19.02.2021 18:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в пятницу взяла новый психологический рубеж в $53 тыс. свидетельствуют данные торгов.

По данным портала Coindesk, новый исторический максимум теперь составляет $53290,72. По состоянию на 17:58 биткойн торгуется у отметки $53193,3.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в пятницу взяла новый психологический рубеж в $53 тыс. свидетельствуют данные торгов.
 
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