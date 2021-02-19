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Tesla вложила полтора миллиарда в биткоин. Илон Маск посчитал это авантюрой

19.02.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор производителя электромобилей Tesla Илон Маск считает решение компании вложить полтора миллиарда долларов в криптовалюту биткоин «достаточно авантюрным» для крупного бизнеса.


Об этом Маск написал в твиттере, комментируя слова основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао о том, что Tesla вложилась в биткоин, а не в другую криптовалюту — Dogecoin, популярности которой способствовал глава компании.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500», — написал Маск.

«Но если у фиатной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то еще. Биткойн — почти такая же чепуха, как [традиционные деньги]. Ключевое слово — „почти“», — добавил Маск, оговорившись, что он не инвестор, а инженер.

Tesla объявила о вложении полутора миллиардов долларов в биткоин 8 февраля. За несколько часов после этого курс биткоина вырос на 20%. 16 февраля курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 50 тысяч долларов.

Илон Маск неоднократно писал в твиттере о криптовалютах, а 29 января он добавил #Bitcoin в описание своего профиля, что позволило ненадолго поднять стоимость актива.

Ранее твиты Маска как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. После одного из этих случаев Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla (но остался директором компании).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Гендиректор производителя электромобилей Tesla Илон Маск считает решение компании вложить полтора миллиарда долларов в криптовалюту биткоин «достаточно...
 
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