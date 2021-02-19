Срок без приговора: Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей









"Срок содержания Павла Северинца по следственному процессу продлен еще на два месяца. Пошло движение по делу", - написала она на своей странице Facebook в пятницу.





Павел Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста.





"Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца)", - проинформировали правозащитники.





Также у Северинца оставались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против "интеграции" с Россией, которые проходили в декабре 2019 года.





Однако и после отбытия всех этих суток на свободу политик так и не вышел.





Ранее международная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению Северинца, заявив, что располагает информацией о жестоком обращении с ним. Организация также признала его узником совести.







