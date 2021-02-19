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Водители за непройденный техосмотр будут получать "письма счастья"

19.02.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях вступает в силу с 1 марта, часть из статей касается нарушений ПДД; и если раньше штрафы приходили только за превышение скорости, то теперь будут и за отсутствие техосмотра, рассказали Sputnik в ГАИ Минска.

Приходить подобные "письма счастья", однако, будут не с 1 марта, а чуть позже. Как заявляют в ГАИ, необходимо пока выработать механизм отправки таких уведомлений адресатам.

В новом кодексе говорится и о том, что теперь также будут фиксироваться проезд на красный свет и движение по полосе для общественного транспорта, и штрафы тоже будут отправляться по почте.

За первые полтора месяца 2021 года техосмотр прошли более 44 тысяч транспортных средств – на 30% больше, чем за такой же период 2020-го. Напомним, с 1 января власти отвязали госпошлину от техосмотра, и водители начали активно проходить процедуру допуска к дорожному движению.

Кстати, на следующей неделе, с 22 по 26 февраля, в Минске запланированы рейды по техосмотру. Инспекторы ГАИ по всему городу будут машины и штрафовать тех, у кого нет разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Напомним, штраф за отсутствие техосмотра сейчас составляет от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Инспекторы запланировали рейды на следующей неделе в Минске по всему городу: будут штрафовать тех, у кого нет разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
 
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