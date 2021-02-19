Минюст лишил адвокатской лицензии еще трех членов Минской областной коллегии адвокатов

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции 19 февраля прекратила действие лицензий на осуществление адвокатской деятельности еще трех членов Минской областной коллегии адвокатов — Константина Михеля, Михаила Кирилюка и Максима Конона.



Фото с сайта golosadvokata.ru

Как сообщается на сайте Минюста, основанием для рассмотрения этого вопроса в отношении адвокатов Михеля и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях).

Адвокат Кирилюк «допустил в глобальной компьютерной сети интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым», говорится в сообщении Минюста.

В министерстве напомнили, что основными задачами адвокатуры являются «оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие в правовом воспитании граждан, направленном на распространение правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения к праву». Кроме того, адвокат должен «иметь глубокое уважение к закону, неукоснительно соблюдая его нормы».

«Неправомерные действия адвоката наносят социальным отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица, — считают в Минюсте. — Совершая административные правонарушения, допуская грубые и бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, будучи специалистами в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий их совершения, следовательно, допустили их умышленно».

По итогам рассмотрения квалификационная комиссия пришла к выводу, что «вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии».

Как сообщалось, комиссия сегодня также приняла решение о прекращении действия лицензии адвоката Людмилы Казак, четвертой защитницы Марии Колесниковой, одного из лидеров команды экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама Казак считает это решение связанным исключительно с ее деятельностью по защите Колесниковой.

Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Марии Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса.