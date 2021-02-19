Лукашенко не жалеет о том, что произошло с Купаловским театром в августе 2020-го

Александр Лукашенко во время посещения Национального академического театра имени Янки Купалы 19 февраля высказался о финансовой стороне его работы.





По словам Лукашенко, коллектив театра должен сам участвовать в распределении получаемых средств. «Естественно, подставит плечо и государство. Все средства, которые вы получите, — это будут ваши средства, ваша прибыль. Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 2022 года: что вы заработаете — внебюджет — столько мы вам из бюджета дадим», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что когда-то ввел подобную схему финансирования клубов и федераций в спорте: «Заработали 2 млн долларов — 2 млн долларов добавили бюджетных. Пять заработали — пять дадим».

«Вы должны выйти на это равновесие. И у вас будет какое-то желание зарабатывать. Но ваши деньги будут у вас», — заверил Лукашенко.

Он также предложил создать во всех театральных коллективах страны советы в составе 3-5 человек, которые будут иметь право вместе с директором решать вопросы распределения денежных средств. «Они пусть изберут этот совет. И пусть они сами делят эти деньги, которые мы им отдадим. Это должно быть везде, во всех 29 коллективах. Продумайте эту идею. Это не спонтанно мною высказано. Уверен, что это даст эффект и даст возможность зарабатывать творческим работникам. Чуть-чуть надо вывести вас на большую самостоятельность», — сказал Лукашенко.

Общаясь с коллективом театра, он высказал мнение, что национализм — это «не болтовня на мове, а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти». Также Лукашенко считает, что богатство народа Беларуси заключается в том числе в знании двух языков — русского и белорусского и от этого наследия ни в коем случае нельзя отказываться.

«Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку, — сказал Лукашенко. — Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим».

Он сообщил коллективу театра, почему решил назначить на должность министра культуры своего помощника — инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича: «Я осознанно подбирал менеджера, настоящего руководителя, который был бы со стороны: вот пришел — и для него все одинаковые, все равноудалены. Хотелось бы, чтобы ведущий — академический национальный — театр его принял. Вашему примеру последуют многие».

По словам Лукашенко, события прошлого года стали испытанием для общества, в том числе и для Купаловского театра, на многое открыли глаза. «Я нисколько не жалею о том, что произошло в этом театре. С одной стороны, людей увидели. Во-вторых, не было бы счастья, да несчастье помогло: посмотрите, сколько молодежи пришло. Хорошо, что здесь есть взрослые люди, которые помогут молодежи. Но я так-то не заметил, что на вашем фоне они блекло выглядели сегодня», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Национальный академический театр имени Янки Купалы является народным достоянием и его работа обязательно будет восстановлена.

В августе 2020 года купаловцы публично осудили произвол и насилие силовиков в отношении мирных демонстрантов, после чего был уволен директор театра Павел Латушко. В знак солидарности с ним из Купаловского ушли практически все актеры, режиссеры, редакторы, администраторы, музыканты оркестра, руководитель литературно-драматургической части (более 60 человек). Вместе с ними театр покинул художественный руководитель Николай Пинигин.

До декабря театр находился в простое из-за того, что в нем осталось около десяти актеров. Набор новой труппы начался в ноябре, сообщила БелаПАН одна из актрис театра Тамара Миронова. По ее словам, на кастинг приходили как уже действующие артисты, так и студенты творческих вузов.

Александр Лукашенко, назначая 19 ноября Анатолия Маркевича министром культуры, поручил ему урегулировать ситуацию вокруг Национального академического театра имени Янки Купалы. По его мнению, некоторые представители культуры, и театра Янки Купалы в частности, проявили поспешность в высказываниях. «Ну ладно, у вас такое мнение, вы против насилия, против еще чего-то — ну потерпите, большое видится на расстоянии, и вы поймете скоро, в чем здесь смысл. Нет, они же выкатили, выскочили с этими протестунами в тот же день. Значит, у них внутри это было посеяно, заложено, — сказал Лукашенко. — Поэтому не надо никому вешать лапшу на уши, что это была реакция на какое-то насилие. Вы должны быть выдержанными, вы же лицо нации».