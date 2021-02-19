Источник материала: UDF



Обратите внимание на фото. Оно публикуется впервые. Оно было сделано в те августовские дни, когда под давлением общества силовики ушли с улиц и люди свободно выражали свою позицию

«Я молодой человек 18 лет, недавно закончил школу, то, что я увидел на Риге — я увидел впервые в жизни, я был на эмоциях. Это ненормально, когда сотрудники милиции избивают людей, сотрудников скорых».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 18-летнего, который после избиения 12 августа передвигался в инвалидной коляске, приговорили к трем годам химии Вину Иван признал частично.

Парня освобождают в зале суда. Ивана признали виновным ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и обвинили в перекрытии дорог в ночь с 10 на 11 августа на «Риге», что повлекло ущерб «Минсктрансу» на сумму более 5,6 тыс. рублей. На суде стало известно, что телефон парня прослушивался еще с 3 марта 2020 года, именно телефонные разговоры с акции протеста и легли в основу обвинения Ивана. Дело политзаключенного рассматривала судьяобвинили в том, что в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле ТЦ «Рига» «во время незаконного массового мероприятия публично выкрикивал лозунги, блокировал движение транспорта путем перекрытия проезжей части. После чего, несмотря на требования правоохранителей, отказался покинуть ее, призвал к аналогичным действиям других граждан». По версии обвинения, это повлекло длительное нарушение общественного спокойствия, создало препятствия для нормальной работы транспорта в течение 5 часов на улице Сурганова, чем было ограничено право других граждан на спокойную работу, отдых и свободное передвижение. В результате действий обвиняемого имущества КТУП «Минсктранс» причинен ущерб на сумму более 5,6 тыс. рублей.Парня задержали первый раз 12 августа, тогда силовики сильно избили его до состояния инвалидной коляски. Второй раз Ивана задержали в конце сентября —уже в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. Потом дело Ивана переквалифицировали на более мягкую статью — на ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.Вину Иван признал частично. Он пояснил, что ему вменяют нарушение транспортной коммуникации, неповиновение сотрудникам, призывы других граждан к участию в несанкционированных мероприятиях, высказывание лозунгов и аплодирование. Из всего этого он признает только то, что выкрикивал лозунги и аплодировал, остальное — не признает. Также Красовский не признал гражданский иск.На суде Красовский сказал:Государственная обвинитель помощник прокурора Советского района Анастасия Малико попросила суд наказать Ивана Красовского тремя годами «химии». Именно такое наказание и назначила судья Марина Федорова.