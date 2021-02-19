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Белорусские партизаны не сидят сложа руки
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны не сидят сложа руки
Уличная агитация - один самых простых способов привлечения внимания к актуальным проблемам.
- Нам приходят десятки сообщений про распространение протестных стикеров, листовок, граффити и трафаретов из разных городов страны, пишет телеграм-канал
Уличная агитация - один самых простых способов для того, чтобы обратить внимание граждан на актуальные проблемы.
Не сидим сложа руки, друзья.
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Уличная агитация - один самых простых способов привлечения внимания к актуальным проблемам.
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