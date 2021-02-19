Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны не сидят сложа руки 19.02.2021, 18:20

Уличная агитация - один самых простых способов привлечения внимания к актуальным проблемам.

- Нам приходят десятки сообщений про распространение протестных стикеров, листовок, граффити и трафаретов из разных городов страны, пишет телеграм-канал «Баста» .

Уличная агитация - один самых простых способов для того, чтобы обратить внимание граждан на актуальные проблемы.

Не сидим сложа руки, друзья.









































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