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В Беларуси в конце февраля будет более теплая погода

19.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси в конце февраля будет более теплая погода

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  • 19.02.2021, 17:36
В Беларуси в конце февраля будет более теплая погода

Температуры будут снижаться постепенно и не по всей стране сразу.

Еще ночью 20 февраля температуры в Беларуси начнут постепенно двигаться к нолю. Средняя температура установится в пределах -8…-15 градусов, но в восточных регионах еще может подморозить около -20 мороза. А вот в юго западных регионах будет гораздо теплее -7…0 градусов, пишет kp.by.

Кроме того в ночные часы возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а на западе Беларуси даже и дождя. Осадки, скорее всего, будут непродолжительными. С таким перепадами температур тумана и гололеда, конечно, не избежать.

Еще комфортнее погода будет в субботу 20 февраля днем. В среднем термометры покажут -2…+4 градусов и только на востоке Беларуси - холоднее всего -8 мороза. День будет облачным с прояснениями.

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