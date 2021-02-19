Источник материала: Хартия'97

В Беларуси в конце февраля будет более теплая погода 2 19.02.2021, 17:36

Температуры будут снижаться постепенно и не по всей стране сразу.

Еще ночью 20 февраля температуры в Беларуси начнут постепенно двигаться к нолю. Средняя температура установится в пределах -8…-15 градусов, но в восточных регионах еще может подморозить около -20 мороза. А вот в юго западных регионах будет гораздо теплее -7…0 градусов, пишет kp.by .

Кроме того в ночные часы возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а на западе Беларуси даже и дождя. Осадки, скорее всего, будут непродолжительными. С таким перепадами температур тумана и гололеда, конечно, не избежать.

Еще комфортнее погода будет в субботу 20 февраля днем. В среднем термометры покажут -2…+4 градусов и только на востоке Беларуси - холоднее всего -8 мороза. День будет облачным с прояснениями.

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