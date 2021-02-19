Соратница Бабарико попросила адвокатов передать ему конфеты

Источник материала: Салiдарнасць

Третий день суда по делу «Белгазпроманка». Что происходило на процессе.





Сегодня весь день в суде зачитывали обвинение другим фигурантам дела.

Как рассказал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, одна из соратниц Виктора Бабарико, которой удалось попасть на заседание, попросила адвокатов передать ему конфеты.

— К сожалению, это сделать нельзя. Не передал конфеты и конвой, но Виктору Дмитриевичу было очень приятно. Он благодарит всех за поддержку в суде и возле, а также в комментариях.

Суд над Виктором Бабарико продолжится 22 февраля.

Защита Виктора Бабарико считает, что на суд, рассматривающий уголовное дело политика, оказывается давление. Это происходит из-за публичных заявлений высоких чиновников, которые не видят препятствий для того, чтобы задолго до приговора называть фигурантов дела виновными.

Так в обществе создается ощущение, будто все уже решено, что давит на суд, подчеркнул адвокат экс-главы Белгазпромбанка Дмитрий Лаевский.

Второй день суда над Бабарико. В зале есть свободные места, но людей не пустили на заседание

Процесс по делу Бабарико и экс-топов Белгазпромбанка. У суда была очередь, омоновцы, саперы, сам экс-банкир – в клетке