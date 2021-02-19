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Соратница Бабарико попросила адвокатов передать ему конфеты
19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Третий день суда по делу «Белгазпроманка». Что происходило на процессе.
Сегодня весь день в суде зачитывали обвинение другим фигурантам дела.
Как рассказал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, одна из соратниц Виктора Бабарико, которой удалось попасть на заседание, попросила адвокатов передать ему конфеты.
— К сожалению, это сделать нельзя. Не передал конфеты и конвой, но Виктору Дмитриевичу было очень приятно. Он благодарит всех за поддержку в суде и возле, а также в комментариях.
Суд над Виктором Бабарико
Защита Виктора Бабарико считает, что на суд, рассматривающий уголовное дело политика, оказывается давление. Это происходит из-за публичных заявлений высоких чиновников, которые не видят препятствий для того, чтобы задолго до приговора называть фигурантов дела виновными.
Так в обществе создается ощущение, будто все уже решено, что давит на суд, подчеркнул адвокат экс-главы Белгазпромбанка Дмитрий Лаевский.
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Третий день суда по делу «Белгазпроманка». Что происходило на процессе.
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