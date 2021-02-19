Четырех адвокатов, в том числе защитницу Марии Колесниковой, лишили лицензии (дополнено)

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Защитницу Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили адвокатской лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста 19 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП.

— Я была к этому готова, еще небольшую надежду испытывала, но оказалось все так, как я и думала. Приняли решение о том, что за совершение проступка, несовместимого с высоким званием адвоката, необходимо действие моей лицензии прекратить. Решение [с какого числа прекращается действие лицензии] с понедельника или вторника, мне еще разрешили поработать пару дней.

Никто не захотел слушать, что на самом деле проступок, за который меня привлекли к административной ответственности, я на самом деле не совершала, оказалось, что это неважно. Важен только сам факт формального наличия постановления суда, вступившего в законную силу. Все доводы отвергались. В течение месяца решение можно обжаловать в суде Московского района, — рассказала Людмила Казак.

Она также сказала, что в понедельник планирует еще в качестве адвоката навестить Марию Колесникову и обсудить варианты ее защиты.

Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла еще и по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Следом за ними лишили лицензии Михаила Кирилюка и Максима Конона, сообщает TUT.BY .

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности по делу Марии Колесниковой.

Они также заявляли, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.

Как Минюст прокомментировал лишение лицензий адвокатов

В комментарии Минюста сказано , что основанием для рассмотрения указанного вопроса в отношении адвокатов Михеля, Казак и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений.

— Адвокаты Михель, Конон М.В. в нарушение установленного порядка приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Адвокат Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса, — говорится в комментарии Минюста.

Адвокат Михаил Кирилюк, по данным комиссии, допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым.

— Неправомерные действия адвоката наносят социальным отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица. Совершая административные правонарушения, допуская грубые и бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, будучи специалистами в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий их совершения, следовательно, допустили их умышленно, — считают в Минюсте.

По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии.