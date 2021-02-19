Мошенники 7 лет покупали у асоциалов квартиры за бесценок и продавали по рыночной цене

Источник материала: Onliner

Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве в сфере недвижимости. По данным следствия, двое жителей Минска и Минского района с весны 2010 года по июль 2017 года искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, склонных к злоупотреблению спиртным, и уговаривали их продать квартиры по крайне низкой цене, а затем перепродавали ничего не подозревающим добросовестным покупателям — уже по цене рынка, сообщается на сайте ведомства.

Мужчины втирались в доверие к потерпевшим через беседы, спиртное, бесплатные продукты питания, помогали им деньгами и формировали у них ложное представление о существующем порядке отчуждения жилых помещений и реальной рыночной стоимости недвижимости, вынуждая дать согласие на продажу квартиры на крайне невыгодных условиях.

Недвижимость покупали либо сами мошенники, либо их доверенные лица, а расчеты по сделке не производились.

Чтобы создать видимость исполнения обязательств, обвиняемые открывали сберегательные счета на имя потерпевших и вносили на них суммы, значительно отличающиеся от рыночной стоимости объекта, в дальнейшем оформляли на асоциалов недорогое жилье на территории Минской области.





Затем мужчины продавали квартиры по рыночным ценам. Прибыль с каждого объекта исчисляется десятками тысяч долларов. Сумма ущерба, установленная следствием, составляет 350 тысяч белорусских рублей.

Например, весной 2010 года они познакомились с женщиной, в собственности которой находилась столичная квартира. Хозяйка не имела постоянного места работы, перебивалась случайными заработками, злоупотребляла спиртным и имела задолженность по коммунальным платежам. Они убедили женщину, что она может быть выселена из квартиры за долги по коммунальным платежам, хотя это стало возможным лишь с 1 марта 2013 года, и купили квартиру на крайне невыгодных для нее условиях. В течение двух месяцев квартира была перепродана по рыночной цене, а бывшей хозяйке купили комнату в трехкомнатной квартире.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.