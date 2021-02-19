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До +10. Синоптики прогнозируют теплую неделю

19.02.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресловутый наблюдатель на мачте Белгидромета совсем разошелся. Озяб, посинел, но сигнализирует уже о десяти градусах тепла. Хоть бы не свалился. Это при том, что прошлой ночью в Брагине намерили 29 мороза (кстати, рекорд; прошлый минимум был в 1978 году — 24,4). Как раз сейчас залетевший к нам пузырь с арктическим воздухом выдавливается в Россию.

Предстоящей ночью на востоке еще может похолодать до –20, но юго-запад некоторыми частями уже сможет разомлеть при нуле градусов (это теплее, чем там было днем).

Дальше ожидается довольно резкое потепление, что подразумевает сопутствующие явления — туманы, гололедицу, «снегодождь». Сгустится облачность. Дневной разброс в субботу — от 8 мороза на востоке до 4 тепла на Брестчине.

Тепло нашло какую-то прореху на юго-западе и будет поступать оттуда, заполняя страну более равномерно. В воскресенье днем уже от 2 мороза до 5 тепла.

Этот процесс продолжится и на следующей неделе. Возможно, какие-то районы Брестской области увидят и те самые +10. При этом давление может подрасти, что понизит вероятность осадков и даст нам возможность иногда видеть солнце. В некоторых частях страны температура перестанет уходить в минусовую область даже ночью. Но до бурного таяния снега пока далеко: белая масса хорошо отражает лучи и держит температуру.

Синоптики полагают, что теплой будет вся следующая неделя. Однако разговоров про окончательную весну избегают. Говорят, все может обернуться как угодно, и отмечают недостаток стабильности в движениях воздушных масс.

 
 
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Пресловутый наблюдатель на мачте Белгидромета совсем разошелся. Озяб, посинел, но сигнализирует уже о десяти градусах тепла. Хоть бы не свалился. Это при том, что...
 
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