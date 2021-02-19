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До +10. Синоптики прогнозируют теплую неделю
Источник материала: Onliner
Пресловутый наблюдатель на мачте
Предстоящей ночью на востоке еще может похолодать до –20, но юго-запад некоторыми частями уже сможет разомлеть при нуле градусов (это теплее, чем там было днем).
Дальше ожидается довольно резкое потепление, что подразумевает сопутствующие явления — туманы, гололедицу, «снегодождь». Сгустится облачность. Дневной разброс в субботу — от 8 мороза на востоке до 4 тепла на Брестчине.
Тепло нашло какую-то прореху на юго-западе и будет поступать оттуда, заполняя страну более равномерно. В воскресенье днем уже от 2 мороза до 5 тепла.
Этот процесс продолжится и на следующей неделе. Возможно, какие-то районы Брестской области увидят и те самые +10. При этом давление может подрасти, что понизит вероятность осадков и даст нам возможность иногда видеть солнце. В некоторых частях страны температура перестанет уходить в минусовую область даже ночью. Но до бурного таяния снега пока далеко: белая масса хорошо отражает лучи и держит температуру.
Синоптики полагают, что теплой будет вся следующая неделя. Однако разговоров про окончательную весну избегают. Говорят, все может обернуться как угодно, и отмечают недостаток стабильности в движениях воздушных масс.
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