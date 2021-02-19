СМИ: Xiaomi планирует выпустить собственный автомобиль

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi известна своими усилиями по диверсификации бизнеса. По данным издания iFengNews, которое ссылается на «многочисленные источники», теперь Xiaomi рассматривает возможность попробовать свои силы в автоиндустрии. Это будет «стратегическое решение», однако подробностей на этот счет еще нет.

Не исключено, что «планы» на самом деле пока являются лишь «отдаленной возможностью», воплощение которой в жизнь займет много времени. В то же время инициатива и ответственность исходит якобы от основателя компании — производителя смартфонов.

Отмечается, что ранее Лей Цзюн интересовался электрокарами и даже несколько встречался с Илоном Маском в 2013 году. Кроме того, тема электрокаров, очевидно, захватывает мир. В Xiaomi пока никак не комментируют информацию.