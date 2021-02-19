Инвестор превратил заброшенную котельную в Минске в башню с часами. Что там будет?

Источник материала: Tut.by

В культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная», который развивает компания «Белреконструкция», появилась вторая часовая башня. Она получилась больше первой . Инвестор планирует, что там откроется английская кофейня, шоурум или небольшая пиццерия. Что это за квартал — читайте в материале.





Какая у этого места история?

Башня построена где-то в 1953-м году и изначально была котельной: топила цеха, где формовали, сушили и обжигали кирпич. Производство внесло большой вклад в послевоенное восстановление Минска. Позже корпуса заняла мебельная фабрика: местные краснодеревщики высоко ценились в Минске и даже изготовили двери для Петра Машерова. Однако потом производство съехало, а здания пришли в запустение: стекла потрескались, крыша потекла, стены почернели.



2016 год. Изображение: «Яндекс.Карты»

В 2019 году компания «Белреконструкция» выкупила этот участок по рыночной цене. Вместо сноса старых зданий, инвестор решил их реконструировать и создать на этом месте культурно-деловой квартал. Сейчас тут расположились IT-офисы, кафе, магазины и рестораны.



Ноябрь 2020-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместе со зданиями восстановили и часовые башни: первая открыта в прошлом году, а вторая — сейчас.

Как выглядит новая башня и что там будет?

Новая часовая башня имеет высоту 22 метра. Изначально она была бетонной — такой же и осталась, но ее фасад покрыли исторической кирпичной кладкой. А вот конусообразный купол в ней новый.





Первые два этажа можно использовать: 20 «квадратов» на цокольном ярусе и 16 — на втором. Попасть на него можно по внешней металлической ретролестнице.





Воронка под потолком, которая использовалась для подачи золы, превратилась в огромный светильник.





Наверху стоят механические часы с циферблатом, стрелками и поворотным механизмом. Вся электроника — итальянская, а для большей точности время синхронизируется через интернет. Часы ходят без остановок даже в экстремальный холод: выдерживают до 40 градусов мороза.





Венчает башню флюгер в форме флага. Его изготовили в одной из белорусских мастерских.





Рядом с башней, на фасаде соседнего корпуса, сохранился воздуховод. Его стилизовали под жирафа и сделали частью лаунж-зоны в качестве спинки лавки и навеса.





Башня будет открыта для посетителей. В ней планируют открыть кафе, пиццерию или шоурум — сейчас идут переговоры. Застройщик еще принимает интересные предложения. Главное — чтобы будущее заведение гармонично сюда вписывалось.

— Европейская площадь в центре Минска приобретает завершенный вид. Еще на этапе проектирования мы решили восстановить обе часовые башни. И сделали это, выдержав единый архитектурный стиль квартала, — рассказывает директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров.





Культурно-деловой квартал «К21» включает 5 зданий и внутренний дворик. Сейчас тут заполнено более 80% площадей — в основном офисами IT-компаний. Вскоре также планируется открыть шоколадную фабрику с кафетерием и арт-галерею. Зимой во внутреннем дворике работает бесплатный каток.