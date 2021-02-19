Первый тест электрического Volkswagen ID.3. Сможет ли он проехать на морозе дальше, чем Tesla Model 3

Источник материала: Tut.by

Да, это первый Volkswagen ID.3, который посетил Беларусь, и мы успели с ним познакомиться. И не просто прокатиться пару часов, а устроить ему тест на дальность хода. Причем в конкуренты (по запасу хода, но не по классу) взяли сразу две Tesla Model 3. Но начнем с короткого знакомства с Volkswagen ID.3.

Volkswagen новой эры

Его значение для европейского рынка сложно переоценить. На автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года к стенду с серийным авто во время презентации было не пробиться — в Европе ID.3 вызвал небывалый ажиотаж. Достаточно сказать, что еще до премьеры все 30 тысяч машин из первой партии были раскуплены заранее. По сути этим автомобилем марка Volkswagen открывает для себя новое будущее — электрическое. И семейству ID уготована в этом главная роль. Чтобы было понятнее — цифра «3» в названии означает, что в истории Volkswagen этот электромобиль должен занять по значимости третье место после Beetle и Golf.





При длине 4260 мм Volkswagen ID.3 практически равен Golf. Но при этом колесная база у него почти как у Passat — 2770 мм. Чудеса компоновки. Если посмотреть на автомобиль в профиль, становится понятным, откуда это взялось — огромные 19-дюймовые колеса расставлены практически по углам компактного кузова.

Volkswagen ID.3 предлагается с тремя вариантами батарей — 45, 58 и 77 кВт⋅ч (здесь указана доступная емкость). Запас хода — 330, 420 или 550 км по циклу WLTP. Двигателей два на выбор — мощностью 160 или 204 л. с. Расположен электромотор сзади и привод у этого хетчбэка — задний.





Базовая версия стоит в Германии около 30 тысяч евро, но благодаря субсидии покупатель заплатит на 9 тысяч евро меньше. Стоимость топовых версий приближается к 50 тысячам евро.

Первое знакомство



Volkswagen ID.3 выглядит крупнее, чем на самом деле

Владелец Volkswagen ID.3 приехал на нем из Германии по приглашению tesla-cars.by . А мы не упустили возможности устроить новинке суровое испытание на дальность хода в условиях морозной зимы.

В Минск приехал автомобиль с самой большой батареей и мощным двигателем. С ним ID.3 разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 160 км/ч.

С интерьером этого электрокара мы познакомились еще во время премьеры на автосалоне во Франкфурте. Уже тогда оценили простор, практически полное отсутствие физических кнопок и симпатичный дизайн. Глядя на автомобиль снаружи, даже неискушенный автолюбитель поймет, что перед ним явно не традиционный автомобиль с ДВС. При этом Volkswagen ID.3 не выглядит совсем уж футуристичным. К примеру, дверные ручки у него самые обычные, как у того же Golf.



Минимализм здесь не такой экстремальный, как у Tesla, но физических кнопок в салоне — минимум

Что касается интерьера, то даже владелец признал, что на качестве отделочных материалов немного сэкономили. Например, встречается жесткий пластик. Справедливости ради заметим, что используется он в малодоступных для рук и взгляда местах. В остальном все отлично.

Посадка водителя отличная, особенно в креслах серии ergoActive с массажем. В эргономике есть парочка интересных нюансов. Например, на водительской двери всего две клавиши электрических стеклоподъемников. Чтобы открыть заднее стекло, нужно нажать дополнительно сенсорную кнопку рядом и «переключиться» на задние двери. Мудрено.





Сенсорный дисплей здесь диагональю 10 дюймов. С него можно управлять практически всеми функциями. За рулевым колесом находится еще один небольшой экран, на который выводится дополнительная информация о движении и работающих функциях. Есть еще и проекционный дисплей с выводом показаний на лобовое стекло.





Между передними креслами расположена зона «удобства». Здесь есть два подстаканника, несколько ниш для мелочей и отсек с беспроводной зарядкой для смартфона. По последней моде разъемы для проводной зарядки гаджетов здесь формата usb type C.



Сзади просторно даже с ростом больше 180 см

При колесной базе почти как у Passat запас пространства сзади не вызывает удивления — так и должно быть. Но вот пол высоковат, колени согнуты чуть больше, чем хотелось бы.





Багажник объемом 385 литров имеет большую погрузочную высоту, ровные стенки и неглубокое подполье. А вот под коротеньким капотом место занимают элементы силовой установки, бачки для технических жидкостей и стандартный аккумулятор.

Баланс характеристик





Перед тем как отправиться в дорогу, расскажем о нашей задумке теста. В пару к Volkswagen ID.3 мы взяли парочку Tesla Model 3. Одна — 2018 года, с задним приводом в версии Long Range. Вторая — обновленная машина с полным приводом, улучшенной звукоизоляцией и главное — с тепловым насосом в системе отопления. То есть салон нагревается не от тэнов, а от тепла, выделяемого при работе батареи. В теории это должно увеличить запас хода именно зимой. Батареи у двух Tesla одинаковые — 75 кВт⋅ч, то есть сопоставимы с Volkswagen ID.3.

Мы зарядили все три машины до 100%, установили климат-контроли на 17 градусов в автоматический режим и поехали куда подальше. Погода способствует — за бортом -14 градусов. Эксперимент завершится, когда на любой из машин цифры запаса хода покажут «0 км». А мы посмотрим, сколько удалось проехать и какой запас хода остался у двух других участников.

Времени на изучение всех особенностей новинки не было. Поэтому — быстро регулирую кресло и зеркала, включаю режим Drive и едем. Volkswagen ID.3 не ошеломляет динамикой, зато сражает тишиной в салоне даже с учетом своей электрической сущности. По большому счету динамики хватит всегда и везде, а уж в городских условиях и подавно. На трассе автомобиль уверенно разгоняется с любой скорости, так что обгоны не будут проблемой.





В настройках шасси Volkswagen ID.3 нет ни жесткости, ни расслабленности. Хороший баланс для того, чтобы просто ехать и расслабляться даже на 19-дюймовых колесах. Разве что хотелось бы чуть более четкое рулевое управление. Не хватает обратной связи в околонулевой зоне. Пожалуй, больше нечего сказать. Это электромобиль. Он едет, разгоняется, он тихий и удобный.

Со 100 до 0% — за 300 км



Протяженность маршрута составила практически 300 км. И проехали мы его далеко не в экономичном режиме

Самое время вернуться к нашему эксперименту. Первая часть маршрута прошла по МКАД, где мы ехали со скоростью 90−100 км/ч. Сделав круг, выдвинулись на МКАД-2, которую тоже проехали полностью. И через Дзержинск вернулись в сторону Минска.



Обе Tesla на трассе показались шумнее, чем Volkswagen ID.3

Ехали мы все далеко не в экономичном режиме. По три человека в салоне, с интенсивными разгонами. Большую часть всего маршрута мы двигались со скоростью 120−130 км/ч по МКАД-2.



Проехав почти 300 км, первой разрядилась Tesla Model 3 Long Range RWD

Первой запросилась на зарядку Tesla Model 3 образца 2018 года. Лишь немного недотянув до МКАД, в районе деревни Щомыслица электрокар показал, что запас хода у него равен нулю. И потребовал немедленно зарядиться. Но мы решили рискнуть и доехать до ближайшей АЗС, чтобы не мешать на трассе и облегчить погрузку на эвакуатор. В итоге удалось проехать еще 5 км. Итоговая цифра пробега — 307 км. Здесь надо заметить, что обе Tesla на одном из участков сбились с маршрута и проехали на 5 км больше, чем Volkswagen ID.3. К АЗС немецкий электрокар приехал с запасом хода 7 км.



Tesla образца 2021 года могла бы проехать еще 40 км после того, как закончился заряд у второй машины. Хотя если посчитать запас хода по цифрам слева, то должно получиться минимум 370 км

Лучший результат — у рестайлинговой Tesla Model 3. После финиша у нее оставалось в запасе еще 40 км. Значит, в мороз система отопления с тепловым насосом действительно имеет преимущества и не так сильно разряжает батарею.





Как бы там ни было, все три электромобиля преодолели отметку в 300 км. Конечно, это сильно отличается от заявленных заводом 550 км у Volkswagen ID.3, 560 км у Tesla Model 3 Long Range AWD и 520 км у версии Long Range RWD. Но мы ехали зимой, стартовали при -14 градусах и финишировали при -10, большую часть маршрута со скоростью 120 км/ч и с комфортной температурой в салоне. Так что результат более чем достойный.