Четыре медведя преследуют КамАЗ: посмотрите, чем все закончилось

Источник материала: Tut.by

Необычную «охоту» белых медведей снял очевидец из Якутии: четыре хищника преследовали КамАЗ, а один из них — самый смелый — пытался в него залезть. Позже к забавной процессии присоединились и собаки, которые, судя по всему, пытались отогнать белых медведей от автомобиля — увы, безуспешно.