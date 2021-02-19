|
Четыре медведя преследуют КамАЗ: посмотрите, чем все закончилось
Источник материала: Tut.by
Необычную «охоту» белых медведей снял очевидец из Якутии: четыре хищника преследовали КамАЗ, а один из них — самый смелый — пытался в него залезть. Позже к забавной процессии присоединились и собаки, которые, судя по всему, пытались отогнать белых медведей от автомобиля — увы, безуспешно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень настойчивые ребята.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)