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Перепадет и пешеходам: ГАИ рассказала подробности отработки дорог в выходные

19.02.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск ― Микашевичи и ее окрестностях." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Перепадет и пешеходам: ГАИ рассказала подробности отработки дорог в выходные

С пятницы 19 февраля и по воскресенье 21 февраля продлится массированная отработка автодороги Р-23 "Минск-Микашевичи" в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов, сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Ирина Сапунова. 

В результате ДТП автомобиль "повис" на заборе ― фото

Традиционно статистика аварийности в период выходных вырастает в связи с увеличением транспортного потока и "хромающей" дисциплиной участников дорожного движения, отметила собеседница.  

Основной акцент сотрудники ГАИ сделают на поведении пешеходов на проезжей части, а также будут контролировать водителей, которые не пропускают пешеходов не переходах, нарушают правила обгона или превышают скорость, рассказала представитель ГАИ.

"Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление, не имея на это прав", ― уточнила Сапунова.

Кроме того, сотрудница ГАИ посоветовала автомобилистам учитывать погодные и дорожные условия во время поездки, обязательно пристегиваться самим и перевозить детей в специальных автокреслах, а также сообщать в Госавтоинспекцию по номеру 102, если вы видите пьяных водителей или пешеходов на дороге.

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Теги: Минск
 
 
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Экипажи ГАИ будут контролировать нарушения не только автомобилистов, но и пешеходов, в основном, сосредоточатся на трассе Р-23 Минск ― Микашевичи и ее окрестностях.
 
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