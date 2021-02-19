ЕС выделит миллиард евро на инициативу по вакцинации COVAX

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Европейский союз удвоит взнос в международную платформу COVAX – с 500 миллионов до миллиарда евро, сообщила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС удваивает взнос в COVAX, всемирный фонд для всеобщего доступа к вакцинам, с 500 миллионов евро до миллиарда евро. Скоро начнутся поставки", – написала она на своей странице в Twitter.

We will only be safe if the whole world is safe



As announced in the #G7 , the EU is doubling its contribution to #COVAX , the world’s facility for universal access to vaccines - from €500 million to €1 billion.



Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021

По словам фон дер Ляйен, данное решение – настоящий момент солидарности на мировом уровне.

Она также добавила, что ЕС предоставляет гуманитарную помощь (100 миллионов евро) для проведения вакцинации в странах Африки.

COVAX – это международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, государства с высоким уровнем доходов финансируют покупку вакцин.