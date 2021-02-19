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ЕС выделит миллиард евро на инициативу по вакцинации COVAX
19.02.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Европейский союз удвоит взнос в международную платформу COVAX – с 500 миллионов до миллиарда евро, сообщила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС удваивает взнос в COVAX, всемирный фонд для всеобщего доступа к вакцинам, с 500 миллионов евро до миллиарда евро. Скоро начнутся поставки", – написала она на своей странице в Twitter.
По словам фон дер Ляйен, данное решение – настоящий момент солидарности на мировом уровне.
Она также добавила, что ЕС предоставляет гуманитарную помощь (100 миллионов евро) для проведения вакцинации в странах Африки.
COVAX – это международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, государства с высоким уровнем доходов финансируют покупку вакцин.
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По словам Урсулы фон дер Ляйен, данное решение – это настоящий момент солидарности на мировом уровне.
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