ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК Беларуси начал проверки ряда крупных торговых сетей

19.02.2021 19:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

КГК Беларуси начал проверки ряда крупных торговых сетей
Контролер за работой / Иллюстративное фото БЕЛТА
Комитет госконтроля Беларуси начал проверки ряда крупных торговых сетей. Как сообщает его пресс-служба, они проходят и в Минске, и в регионах нашей страны. Контролерами «будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов».

Также КГК проанализирует «влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции». В планах — выявление «схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте».

Что будет в итоге? В КГК обещают дать оценку мер, принимаемых органами государственного управления, «по защите интересов отечественных производителей».

На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко возмущался, что в одной компании торговали иностранной продукцией, не хотели брать белорусскую. «Лично поручил своим людям пройти и посмотреть», — сказал он. И эту компанию «вырезают по его поручению». Впоследствии стало известно, что задержан бизнесмен Геннадий Кирейков — основатель группы компаний «РАПА», которым принадлежит торговая сеть Green и торговый центр «Скала».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Инвестор превратил заброшенную котельную в Минске в башню с часами. Что там будет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by