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Контролер за работой / Иллюстративное фото БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГК Беларуси начал проверки ряда крупных торговых сетей Что будет в итоге?

Также КГК проанализирует «влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции». В планах — выявление «схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте».Что будет в итоге? В КГК обещают дать оценку мер, принимаемых органами государственного управления, «по защите интересов отечественных производителей».На Всебелорусском народном собраниивозмущался, что в одной компании торговали иностранной продукцией, не хотели брать белорусскую. «Лично поручил своим людям пройти и посмотреть», — сказал он. И эту компанию «вырезают по его поручению». Впоследствии стало известно, что задержан бизнесмен— основатель группы компаний «РАПА», которым принадлежит торговая сеть Green и торговый центр «Скала».