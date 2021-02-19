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Соболенко и Мертенс возглавят мировой парный рейтинг, но вместе на ТБШ больше не сыграют
Источник материала: Tut.by
Чемпионки Australian Open в паре Арина Соболенко и Элиза Мертенс в понедельник впервые в карьере возглавят парный рейтинг WTA. Белоруска станет первой парной ракеткой мира, бельгийка — второй.
На пресс-конференции в Мельбурне они сообщили, что больше не планируют играть вместе на «Больших шлемах». При этом они заявились на турниры в Дубае и Майами, которые пройдут в марте,
За время совместных выступлений Соболенко и Мертенс выиграли соревнования в Индиан-Уэллс и Майами, а также US Open.
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